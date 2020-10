Gloria Calero: "El Gobierno cumplirá con el objetivo de revisar la financiación autonómica"

Gloria Calero llegó al Palau del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, al poco de finalizar las obras de rehabilitación y un mes antes de que estallara la pandemia. Calero, exalcaldesa socialista de Sagunto (Camp de Morvedre) y mujer cercana al Secretario General del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asiste periódicamente a los grupos de gestión de la crisis derivada de la Covid-19 y coordina junto a Justicia un dispositivo contra la prostitución. Calero recibe a elDiario.es en su despacho para tratar la financiación autonómica y conversar sobre algunos conflictos recientes.

Su nombramiento se promocionó como una apuesta por dar más visibilidad a la Delegación y a la acción del Gobierno ¿Cree que lo ha conseguido?

Llevo siete meses aquí, de los cuales tres hemos estado en confinamiento. No sé si fue el motivo del cambio, pero se cambiaron doce delegaciones de toda España. No era esta especialmente a la que había que dar visibilidad. Hubo un cambio de Gobierno y decidirían que había que cambiar. Estamos intentando dar visibilidad a las políticas que marca el Gobierno, que es una de nuestras funciones. Durante la pandemia hemos estado al 100% para luchar contra la COVID-19.

¿Aunque el Gobierno de coalición sólo lleve en el Ejecutivo nueve meses, ha cumplido las expectativas de los valencianos?

Cuando se votó no había pandemia. Creo que las expectativas se han cumplido con creces, no hay más que recordar la crisis económica de 2008 donde todos nos empobrecimos con las políticas restrictivas del PP. Ahora estamos viviendo una crisis bestial, sanitaria, social y económica, pero tenemos un Gobierno empeñado en que nadie se quede atrás. Son muchísimas las ayudas a todos los sectores que se han puesto en marcha y estoy convencida de que es porque en España hay un Gobierno progresista.

¿Y en financiación, ha cumplido?

No. Pero vuelvo a insistir en la pandemia, eso no le ha ocurrido a ningún Gobierno. El Gobierno de España está plenamente decidido a revisar la financiación autonómica, es un compromiso que adquirió no sólo el presidente, sino la ministra Montero [Maria Jesús Montero, titular de Hacienda], pero llevamos cinco meses controlando la pandemia y ahora seguimos en ello. El Gobierno de España cumplirá con el objetivo de revisar el sistema de financiación.

¿Y mientras esa reforma llega, confía en que se activen los mecanismos transitorios para que las autonomías no sigan endeudándose?

Estamos viendo financiación como nunca. El Gobierno de España es el que está demostrando más apoyo y más lealtad al sistema autonómico. Hace falta recordar el fondo COVID de 16.000 millones de euros a fondo perdido, que no se tienen que devolver, eso jamás ha existido. Y sigue reforzando los ERTE, con ayudas a empresarios, a autónomos... Es un Gobierno que apoya a las comunidades autónomas incondicionalmente.

Desde la última votación de la prórroga del estado de alarma ha tenido algún desencuentro con representantes de Compromís en redes sociales, acusándoles de deslealtad, hasta el punto en el que ellos han solicitado su dimisión. ¿Cree que Compromís es desleal al Gobierno?

Creo que en estos momentos tan críticos todos los partidos tienen que hacer un acto de contrición, dejar a un lado los intereses partidistas y trabajar por el bien de la ciudadanía. Ya no solo Compromís, todos los partidos deberían acordar más con el Gobierno y tener menos rifirrafe.

Hace unas semanas, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, solicitó a Interior más efectivos de la Policía Nacional para la unidad adscrita a la Generalitat Valenciana. ¿Cómo va esa negociación?

Tenemos un claro déficit de fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto viene de las políticas restrictivas del Partido Popular, de la tasa de reposición cero. Los policías no es cuestión de abrir una bolsa de trabajo, necesitan formación de varios años y estamos en ello. Se han aumentado los efectivos en formación -convocatoria de oposiciones, formación y prácticas- y este verano llegaron 300 efectivos más de Policía Nacional en la Comunitat Valenciana y tenemos que seguir reforzando la seguridad, no desde un punto de vista restrictivo, sino para que los ciudadanos se sientan seguros.

Este refuerzo coincidió con el anuncio de cerrar los locales donde se ejerce la prostitución. ¿La lucha contra la prostitución es una prioridad para el Gobierno?

Sí. El PSOE tiene clara la abolición de la prostitución y en esa línea trabajamos.

Hace poco anunciaron la clausura de más de 60 locales.

Es que hablar de alegremente de cerrar prostíbulos es una perversión, porque en teoría no hay ninguno abierto. Todos tienen licencias de bares de copas, de ocio... La Policía hace las revisiones con arreglo a la licencia de los locales, hacen un trabajo extraordinario porque aún así se clausuran, y si en algún momento se sospecha que hay trata se actúa inmediatamente. Es un proceso arduo y minucioso. El problema de la prostitución hay que enfocarlo hacia quien consume prostitución, será la única forma de acabar con ella.

Hace unas semanas se celebró el primer juicio al movimiento feminista valenciano por las multas del 8M de 2018 y 2019. Es un asunto que usted heredó, pero se comprometió a mediar entre el ministerio y las afectadas.

Tenemos algunos expedientes en el ministerio y estamos viendo cómo podemos solucionar este tema. Yo quiero expresar mi malestar en este tema. Ojalá no se hubiera producido nunca. En 2020 no hubo ninguna incidencia en el 8M. Pero hay unos plazos y yo no puedo decidir ahora que algo se retira, me podrían acusar de prevaricación. Estamos viendo qué hay en el ministerio porque sobre lo que hay en el juzgado son los jueces quienes tienen que decidir. El resto, tenemos que estudiar en qué punto están. Si yo pudiera retirarlas.... Los procedimientos administrativos tienen sus plazos y no podemos decir alegremente que se retiren.

Hablemos de tema orgánico. Usted fue alcaldesa de Sagunto sin ser secretaria general de la agrupación local socialista ¿La bicefalia es algo que debería incorporar el PSPV?

A mí eso no me preocupa. Yo siempre hablo de lealtad. Si hay lealtad no debemos preocuparnos.

¿Cree que habrá alternativa a Ximo Puig?

Es algo que tiene que venir cuando marque el partido a nivel federal. Hablar a dos años vista es hablar por hablar.

Para el próximo 9 de octubre algunos grupos de extrema derecha han solicitado concentrarse en lugares donde coinciden con otros actos. ¿Cómo se va a tratar?

Tenemos ocho concentraciones comunicadas para este día. Estamos en un momento complicado donde se demuestra que las concentraciones no nos benefician en el tema de la Covid-19. Ya hice un llamamiento para que no se hicieran, pero ahora lo hago para que se guarden las medidas de seguridad. El derecho de manifestación es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas.

¿Se separará a los grupos?

Sí. Todo el mundo tiene claro dónde tiene que estar. Un trabajo muy bien hecho de la Subdelegación de Gobierno. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.