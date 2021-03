Hace unos días se conocía que Juan Carlos I había pagado más de cuatro millones de euros para regularizar su situación con Hacienda por los vuelos privados sufragados por una fundación de su primo Álvaro de Orleans, y esta misma semana El Mundo publicaba la intención del rey emérito de regresar temporalmente a España, aunque manteniendo su residencia fiscal en el extranjero para evitar tributar en el país.

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví reivindica que Juan Carlos I debe ser investigado: "No nos vamos a rendir. Una democracia plena no permite mierda debajo de la alfombra". "No debemos acostumbrarnos a que cada día haya un nuevo goteo con nuevas fechorías del rey emérito. No podemos acostumbrarnos a que con cuentagotas nos sigan contando que estafó a todo el pueblo español", sentencia Baldoví en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Una democracia plena no permite mierda debajo de la alfombra.



Este Rey emérito tiene que ser investigado y no nos vamos a rendir pic.twitter.com/O58c2BRQF8 — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 2 de marzo de 2021

Carga también el diputado valencianista con la intención de Juan Carlos de regresar a España, "pero dejando su domicilio fiscal fuera" para tributar en el extranjero. Por ello, sostiene que debe ser investigado: "Seguir tapando las vergüenzas debajo de la alfombra no creo que haga ningún beneficio ni a la democracia".