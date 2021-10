Oltra responde a las quejas del Síndic de Greuges sobre los centros de menores: "Esto es como el alguien ha matado a alguien..."

La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha mostrado taxativa al asegurar que no ha impedido ni dificultado ninguna investigación. Se refería Oltra a la resolución del Síndic de Greuges en la que denunciaba "injerencias" de la Conselleria en la inspección en los centros de menores, dificultando la investigación de la institución.

La vicepresidenta del Consell ha explicado que la institución que dirige el socialista Ángel Luna solicitó una serie de documentación e información acerca de siete residencias de menores, "y toda esa documentación se le facilitó". Y eso, ha lamentado Oltra, a pesar de que la petición del Síndic se produjo a finales de enero, "en el peor momento de la peor ola de la COVID-19 que ha sufrido la Comunitat Valenciana, con la Conselleria luchando contra el virus, que estaba provocando que una de cada cuatro muertes que se producían en residencias en España fueran en nuestro territorio".

La petición, ha explicado la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, requería que cada centro dedicara personal a desglosar la información solicitada, "centros gestionados por entidades privadas de iniciativa social, sin ánimo de lucro". Las direcciones de esos centros se dirigieron a la dirección general de Infancia y Adolescencia para saber "qué hacer", ya que "no están acostumbrados a recibir ese tipo de peticiones". Desde Conselleria se les envía un cuadro "sistematizado, con todas las cuestiones por las que se interesa el Síndic, para que puedan rellenarlo y reenviárnoslo para remitírselo al Síndic garantizando la homogeneidad de los datos que se les solicitan".

Esa documentación es remitida a la institución que dirige Luna con la firma de la directora general, "como se ha hecho siempre, en los 58 casos en los que, desde 2016, el Síndic de Greuges ha abierto una queja de oficio a esta Conselleria", ha dicho Oltra, quien ha apuntado que las quejas de esta institución "doblan" a las presentadas por los ciudadanos". "En todos los casos se ha contestado con total diligencia, y en esta ocasión lo que se ha hecho es facilitarle la faena para que no tuviera cajas con documentación dispersa", ha sentenciado una molesta Mónica Oltra, quien no obstante ha preferido no valorar la actuación de Luna y el porqué del volumen de quejas, "yo no estoy aquí para especular, él hace su trabajo y yo el mío".

Lo que sí que ha criticado es el rigor de la resolución, "se han puesto de moda frases como 'de estos hechos se desprende que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones...', que es como el alguien ha matado a alguien", y se preguntaba "quién ha dado qué instrucciones". "Las resoluciones deben tener taxatividad y rigor, y si algo no se tiene claro, no se pone en una resolución, porque eso es no decir nada", ha asegurado, para añadir que expresiones como "parece ser o resulta sospechoso" lo que sirven es para "lanzar insidias y sospechas sin ni un solo hecho que lo corrobore". "Es muy fácil generar sospecha y siempre algo queda", ha insistido.

Así mismo, ha insistido en que no es que se dificultara la labor del Síndic, "se facilitó. Está demostrada la actitud colaboradora con el Síndic en todos los procesos que ha iniciado". "Pero ningún problema, no nos volverá a pasar. La próxima vez que el personal de la sindicatura haga el trabajo que hace el de la conselleria", sostiene. Oltra ha explicado también que el Síndic pidió explicaciones y se las dio, "y después ha venido la resolución", y cuando pidió visitar los centros se le dijo que sí.