La Policía adscrita a la Generalitat inspecciona 158 establecimientos y propone 12 sanciones durante el primer fin de semana de reapertura de pubs y discotecas

158 inspecciones y 12 locales sancionados por incumplir las medidas de prevención del Coronavirus componen el balance del primer fin de semana en el que el sector del ocio nocturno puede realizar actividad hostelera. La unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana ha reforzado este fin de semana sus trabajos de inspección de locales, dado que pubs y discotecas han podido reabrir como locales de hostelería tras el acuerdo alcanzado con la Generalitat Valenciana.

El sector del ocio nocturno lleva meses de protestas y amagó con realizar una acampada frente al Palau de la Generalitat Valenciana si el Ejecutivo autonómico continuaba con las restricciones a su actividad. A la presión se han sumado partidos como PP y Ciudadanos, que han exigido planes de rescate al sector y planteado flexibilizar las medidas.

En el primer fin de semana de permisividad con el sector, el Gobierno valenciano destaca cinco sanciones por su especial gravedad: dos en Sagunt por exceder el aforo permitido; y otras dos en Castelló de la Plana por no respetar la distancia entre mesas y porque los camareros y camareras no llevaban mascarilla, según informa la Conselleria de Justicia en un comunicado. Además, se ha propuesto una sanción en otro local de València donde se habían reunido más de cien personas para cenar que, aunque respetaban las medidas de distancia, incumplían otras normas contempladas en la Ley de Espectáculos. Por último, en Alicante se ha detectado un pub abierto de forma irregular en el que constaba ya una notificación de orden de cierre. Estas sanciones corresponden sólo a las planteadas por la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat y no contemplan actuaciones de otros cuerpos.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha avanzado que de cara a Navidad la Policía adscrita a su departamento “reforzará en un 50% los efectivos destinados a inspeccionar los locales y establecimientos de ocio para asegurar que se cumplen las medidas higiénico-sanitarias y los controles de aforo establecidos por la normativa sanitaria”. Bravo ha anunciado que en los próximos días mantendrá una reunión con los comisarios de las Policías Locales de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana, a quienes pide colaboración para reforzar el control del cumplimiento de las medidas durante las fiestas. Bravo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los empresarios y también de los usuarios para “extremar las precauciones y poder disfrutar de estos espacios de una manera segura”, al tiempo que ha señalado que “sólo unos pocos son los que no respetan las normas”.

Por su parte, la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana considera que el balance ha sido positivo: "Los empresarios han sido ejemplares en el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias, prevaleciendo siempre la salud de los usuarios. La mayor parte de los locales, han cumplido. No obstante, ha habido algún caso puntual", indican en un comunicado, en el que apelan a la responsabilidad de los usuarios. Ya el sábado la conselleria de Sanidad Universal advirtió de que había detectado ciertos "incumplimientos" y anunció reuniones con el sector.