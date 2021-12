El president Ximo Puig lamenta que los valencianos “no tienen el servicio de Cercanías que se merecen”

"Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana no tienen el servicio de Cercanías que se merecen". En estos términos se ha expresado el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la entrevista que ha concedido este sábado, día de Navidad, a Radio València de la Cadena Ser, al tiempo que ha desvelado que le ha remitido una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que le expresa el malestar del Gobierno valenciano por los problemas del servicio ferroviario. Este escrito es previo a la reunión que mantendrá el jefe del Consell con la responsable de Transportes del Gobierno de forma telemática el próximo martes, 28 de diciembre.

Desde el punto de vista político, Puig ha descartado un adelanto electoral puesto que asegura que no existen motivos para ello, al tiempo que no ha concretado si habrá una remodelación del Consell en el caso de que el conseller de Educación, Vicent Marzà, acabe siendo designado portavoz de Compromís en sustitución de Fran Ferri, que hace unos días anunció que abandona la primera línea de la política institucional. En este sentido, Puig ha presumido de la estabilidad de un Gobierno que ha aprobado siete presupuestos consecutivos desde que llegaron a la Generalitat en 2015. "La estabilidad es un intangible", necesario para la recuperación económica y social y para la gestión de los fondos europeos, cuyo objetivo último es que encuentren empleo las 300.000 personas que siguen aún en el paro.

Respecto a la financiación autonómica, el jefe del Consell ha propuesto la reedición de los pactos de la Moncloa para acordar la revisión del modelo, un asunto que no se puede llevar a cabo sin el PP y sin que todos los territorios acepten que han de hacer cesiones. Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cumplido con el compromiso de presentar la propuesta de un nuevo modelo de financiación, ahora son las autonomías las que deben presentar sus correcciones antes del 31 de enero. No obstante, en el acuerdo "deben participar todos los partidos, tiene que ir más allá de las comunidades".

La pandemia

El president se ha referido también, como no podía ser de otra forma, a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19: "La situación de ahora no es la misma que la del año pasado gracias al esfuerzo de la sociedad valenciana y a la vacunación". Puig no ha dudado en asegurar que el Consell ha adoptado siempre las medidas que pensaban eran "las más razonables" y las que ayudaban más "a superar la pandemia", al tiempo que resaltaba que el "efecto emocional del reencuentro es esencial" para gestionar los problemas de salud mental que está dejando el coronavirus.

Preguntado por la gestión de la crisis sanitaria, Puig ha defendido los hospitales de campaña, "una inversión muy pequeña" comparada con otras que se han hecho y que ha proporcionado efectos muy positivos. No obstante, ha reconocido que alguna cosa de las que han hecho en pandemia es mejorable. Por eso, cuando acabe, quiere analizar lo ocurrido para "actualizar el sistema público sanitario", reforzar atención primaria y salud pública.

Acerca de la vacunación, el president ha comentado que los 47 puntos estables de vacunación se van a convertir en permanentes y ha recordado que al terminar el año se habrá inoculado la dosis de refuerzo a todos los mayores de 60 años y, con la reanudación del curso escolar el 10 de enero, tendrá la tercera dosis todo el personal educativo. Durante estas vacaciones escolares no se vacunará a los niños "porque ahora no hay vacunas suficientes para ellos".

"Lealtad federal"

Ximo Puig ha insistido en la cogobernanza como fórmula para la cogestión de la pandemia. Para ello, confía en que las reuniones de las conferencias de presidentes sean periódicas, ya que cree que es necesario el entendimiento entre los distintos territorios, lo que ha denominado "lealtad federal". En su opinión, la conferencia de presidentes es una apuesta por la “conversación permanente y el intercambio de opiniones, y, si es posible llegar a acuerdos”. En ese sentido ha explicado que la inmensa mayoría de presidentes, en la conferencia del miércoles, coincidieron en la necesidad de dar una respuesta equilibrada al aumento de contagios.

Congresos provinciales del PSPV

En clave de partido, el también secretario general del PSPV se ha referido a la celebración de los congresos provinciales y a la presentación de diferentes alternativas tanto en València como en Alicante y Castellón. Puig ha asegurado que la dirección del PSPV ha logrado la "cohesión total" en el territorio valenciano con la participación de "todas las sensibilidades" del partido. Así, ha recordado que el congreso de Benidorm dio el mandato de "fomentar la apertura y superar las viejas fronteras". Por eso admite que le gustaría unos congresos provinciales en los que hubiese la "máxima unidad".

Por último, el president también se ha referido a la creación de la 'Casa de las Regiones Europeas' en el edificio de Correos de València, "uno de los más interesantes de la ciudad desde el punto de vista arquitectónico". Por este motivo, el Gobierno del pacto del Botànic está decidido a adquirirlo porque tiene la "obligación" de preservarlo. Este emblemático inmueble albergará contenidos relacionados con la innovación y con la "capacidad cosmopolita" de València.