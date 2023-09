🎙️Essencials [amb Alberto Sola]

En el segon episodi de la quarta temporada de Sampleòpolis gaudirem de la companyia del meu discjockey favorit de tot l’staff de DJs de la mítica discoteca Barraca, d’on va ser resident entre 2004 i 2009: Alberto Sola.

És tot un honor per a aquest podcast comptar amb la presència d'un amant apassionat de la música i melòman, amb una densa trajectòria que inclou múltiples facetes. I és que al llarg dels anys, Alberto ha deixat la seua empenta en tendes de discos com Musicolón o Ultrasound, ha fet diversos programes de ràdio, com Visions o Urban Sounds, ha coordinat revistes com V30 o La Milk, ha gestionat el segell Sincopat, junt a Affkt, i ha produït la seua pròpia música, que inclou diversos EPs.

Actualment, està a punt de publicar, junt a Pablo Ferrer Torres, Génesis: Escena clubber posbacalao en la Comunitat Valenciana 1996-2010, que sense dubte està cridat a ser un dels fenomens de la temporada, del qual donarem degudament compte en el seu moment en Píndoles.

De moment, i per tal d’anar obrint boca, en els pròxims 90 minuts Alberto Sola ens presentarà una selecció de les cançons que han sigut fonamentals en la seua trajectòria artística i vital i ens explicarà el per què en una nova entrega de la sèrie “Essencials”, la primera d’aquesta nova temporada de Sampleòpolis.

Tracklist Sampleòpolis T4E02 Essencials [amb Alberto Sola]

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people [Arular, XL Recordings, 2005]

01. Wendy Carlos – A Clockwork Orange Theme (Beethoviana) [A Clockwork Orange (Soundtrack), Warner Bros, 1971]

02. Pink Floyd – On the run [The Dark Side of the Moon, Capitol Records, 1973]

03. Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) – Enola Gay [Organisation, Virgin, 1980]

04. New Order – Don’t do it [Technique, Factory, 1989]

05. Kraftwerk – Numbers [Computerwelt, Warner, 1981]

06. Megabeat – Balada para Jet Harris – Jet Harris Tecno Dub [Balada para Jet Harris, Megabeat Records, 1991]

07. Steve Silk Hurley & The Voices Of Life ft. Sharon Pass - The Word Is Love (Silk's Anthem Of Life) [Silk, 1997]

08. Daft Punk – Revolution 909 [Homework, Virgin, 1998]

09. Propellerheads – On Her Majesty’s Secret Service [Decksanddrumsandrockandroll, Wall of Sound, 1998]

10. Bob Sinclar – The Ghetto [Paradise, Yellow, 1998]

11. Danny Tenaglia + Celeda – Music is the Answer (Fire Island's 'La Música Es La Respuesta') [Twisted America, 1998]

12. Loleatta Holloway – Dreamin’ (The Satoshi Tommie Remixes – Reconstructed Dubshell) [The Right Stuff, 2000]

13. New Order – Crystal (Lee Coombs remix) [Crystal (Lee Coombs Remixes), London Records, 2000]

14. Loudeast — Lights Off [Shinichi, 2001]

15. 16B — The Game [Hooj Choons, 2002]

16. Nathan Fake — Outhouse [Border Community, 2003]

17. Kate Bush vs Infusion – Running up that hill [Not On Label, 2003]

18. Depeche Mode – Enjoy the Silence (16B remix) [Not On Label, 2004]

19. Michael Mayer — Neue Luthersche Fraktur [Touch, Kompakt, 2004]

20. Soulwax – Compute [Nite Versions, PIAS, 2005]

21. Vitalic — Poney part 1 [Ok Cowboy, International Deejay Gigolo, 2005]

22. Ellen Allien — Your Body is My Body (Kiki’s Body Trip Mix) [Your Body Is My Body (Rmx), Bpitch Control, 2005]

23. Ricardo Villalobos — Fizheuer Zieheuer [Playhouse, 2006]

24. Cobblestone Jazz — Dump truck [Wagon Repair, 2007]

25. AFFKT & Alberto Sola – Big Cake [Barraca Music, 2009]