Sanidad habilitará puntos de vacunación en las zonas comerciales de las principales ciudades valencianas con motivo del Black Friday

Con un 90% de la población valenciana vacunada, el Gobierno valenciano se ha fijado como objetivo administrarla al mayor número de ciudadanos y ciudadanas posible del 10% restante, en total 467.151 personas, si bien es cierto que 50.000 ya han notificado a la Conselleria de Sanidad su renuncia oficial.

Para tratar de lograrlo, la Conselleria de Sanidad mantendrá los puntos de vacunación móviles habilitados en las zonas de mayor afluencia de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana, y como complemento, ultima la implantación del pasaporte COVID para determinados establecimientos como salas de fiesta y discotecas.

Este fue uno de los principales temas que abordaron el presidente del Consell, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, durante la reunión que mantuvieron este miércoles para conocer la evolución de la pandemia. En este sentido, la Comunitat Valenciana ha vuelto a superar los 100 contagios por cada 100.000 habitantes por primera vez desde septiembre. En concreto este miércoles se alcanzó una incidencia acumulada de 101,42 (96,12 en España). Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 246 personas ingresadas, 52 de ellas en la UCI.

Según informaron fuentes de presidencia, en referencia al certificado de vacunación se mantienen las conversaciones con Sanidad, los experos y la parte jurídica. Su aplicación está pendiente de lo que determine un informe de la Abogacía de la Generalitat.

En cuanto a los puntos de vacunación móviles, fuentes de Salud Pública han informado de que se habilitarán este fin de semana en diferentes púntos con motivo del Black Friday.

Así, se instalará un punto móvil de vacunación en la calle Xàtiva de València, frente a la plaza de toros, para aquellas personas que por cualquier motivo tienen pendiente su inmunización contra el coronavirus o que necesiten la dosis de refuerzo.

Además, en Castelló estará habilitado en el centro comercial la Salera durante todo el fin de semana, en Alicante estará en el centro comercial Plaza Mar este viernes 19 de noviembre, y en Benidorm el punto de vacunación estará instalado hasta el 20 de noviembre en la oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) del Rincón de Loix.

La secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, ha comentado que se está haciendo "un esfuerzo para acercar la vacunación a quienes por un motivo u otro no han podido acudir hasta ahora, y preocupa especialmente la cobertura en edades de entre 20 y 40 años".

Navarro ha añadido que "las personas que dicidieron no vacunarse tienen esta oportunidad, que piensen en su salud y la de los demás, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas y hay más encuentros con las personas mayores que son más vulnerables".

Como ha informado elDiario.es, en el último mes, 31 valencianos han ingresado en las unidades de cuidados intensivos a causa de la COVID, de los que tan solo diez disponían de la pauta completa, mientras que los 21 restantes eran pacientes no vacunados.

Así, tal y como destacan desde la Conselleria de Sanidad apenas una decena de personas entre cuatro millones de vacunados han acabado en las UCI valencianas frente a los 21 casos entre los 467.151 no inmunizados (el 0,24 por 100.000 casos frente al 4,5 por 100.000). De este modo, el riesgo de ingresar en cuidados intensivos por coronavirus es unas 19 veces superior entre las personas no vacunadas.

Estadísticamente, del total de ingresados, 24 son hombres (15 no vacunados) y 7 mujeres (6 no vacunadas); mientras que por edades, la mayoría de los hospitalizados en UCI tiene entre 50 y 69 años (67,8%).

En este período se han contabilizado 136 ingresos en planta por COVID (60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados). Se trata de 76 casos entre 4 millones de personas inmunizadas (1,9 por 100.000) y 60 entre 467.151 que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna (12,8 por 100.000). De este modo, el riesgo de acabar hospitalizado por COVID es de cerca de siete veces superior entre las las personas no inmunizadas.