El 2023 va ser un any “extremadament càlid i sec” a la Comunitat Valenciana

“El 2023 va ser extremadament càlid i extremadament sec a la Comunitat Valenciana”. Aquests són els extrems amb què l’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) ha resumit l’any climàtic en el seu informe anual, amb una temperatura 1,3 graus superior a la mitjana i un 33% menys de precipitacions.

La temperatura mitjana del 2023 va ser de 16,84 graus, que és 1,3 graus superior a la de la mitjana climàtica normal. És, després del 2022 (16,89 °C), l’any més càlid des que hi ha registres i el més sec dels últims 40 anys, des del 1983. L’Aemet subratlla que, dels deu anys més càlids a la Comunitat Valenciana des del 1950, nou són d’aquest segle, i huit estan entre els deu últims (el desé és el 1994).

Per mesos, el 2023 ha tingut un mes extremadament càlid (novembre), huit mesos molt càlids (març, abril, juny, juliol, agost, setembre, octubre i desembre), dos amb caràcter normal (gener i maig) i un de fred, febrer, que va ser el mes amb l’anomalia freda més acusada des de febrer del 2018.

L’episodi fred més anòmal es va produir a l’hivern, durant la segona meitat de gener, que va ser molt freda, i en dos episodis de febrer. Els dies més freds de l’any van ser el 23 i 24 de gener i el 27 de febrer, amb temperatures mitjanes entre 5 i 7 graus més baixes del que és normal.

La resta de l’any van predominar les anomalies càlides, amb l’excepció de gran part de maig, en què, a causa de la gran nuvolositat, també va haver-hi un període amb temperatures més baixes del que és normal, encara que menys anòmal que el de gener i febrer.

El dia més anòmal de l’any va ser el 12 de març, amb una temperatura mitjana 8,3 graus superior a la normal. També van tindre una anomalia superior a 7 graus l’11 de març (7,8), el 29 d’abril (7,6), el 12 de desembre, el 13 de març (7,3) i el 31 de març (7,2).

La cosa més destacada van ser els registres del dia 10 d’agost, en què el vent de ponent va elevar les temperatures per damunt de 40 graus centígrads en més del 50% del territori. A Sumacàrcer i a l’aeroport de València es van registrar les temperatures més altes de l’any a Espanya.

A l’aeroport de València, amb 46,8 graus, el 10 d’agost es va superar per 3,4 graus el rècord històric de temperatura màxima en aquest observatori i a València, amb 44,5 graus centígrads, es va registrar la temperatura més alta en les diferents ubicacions que l’observatori ha tingut a la ciutat.

No hi ha precedents d’un estiu amb les nits tan càlides com les del 2023. Les nits de l’estiu passat han sigut les més càlides des del 1950, almenys, i superen les del 2022, que fins ara era el trimestre estiuenc de nits més càlides.

Hi ha hagut rècord de nits tòrrides en què les mínimes no van abaixar de 25 graus en els observatoris de València, amb 28, i Castelló de la Plana, amb 12. En l’observatori d’Alacant hi ha hagut 10 nits tòrrides, que és el segon valor més alt, després de l’estiu del 2015.

Pluges

La precipitació acumulada el 2023 és de 336,1 litres per metre quadrat, que és un 33% inferior a la de la mitjana climàtica del període 1991-2020 (498,6 litres per metre quadrat), fet que converteix l’any en extremadament sec, el més sec dels últims 40 anys, des del 1983, i el huité més sec des del 1950.

Pluviomètricament, el més característic de l’any ha sigut la irregularitat, amb un règim de precipitacions alterat en què hi ha hagut tres llargs períodes d’unes quantes setmanes i fins i tot mesos sense pluja flanquejats per períodes curts amb precipitacions torrencials.

Fins a mitjan maig, només hi havia hagut un temporal de pluja més o menys generalitzat, el que es va produir sota la influència de la depressió Isaack els dies 7 i 8 de febrer, que va ser l’únic temporal de neu de l’any, amb nevades a l’interior nord de Castelló.

Després d’aquest breu temporal de febrer, hi hagué un període llarg de 90 dies que van transcórrer entre el 10 de febrer i el 10 de maig en què a penes va ploure, de manera que al començament del mes de maig ja hi havia un dèficit pluviomètric acusat.

La situació va canviar a partir de mitjan maig, que va ser el mes de maig més humit dels últims 15 anys i el més humit del 2023. Va ser l’únic període llarg de pluges de l’any, que es va presentar ja molt tardà a la primavera i es va prolongar fins al 3 de juliol.

A la tardor, el 90% de la precipitació del trimestre es va acumular els primers 19 de dies de setembre, perquè des de llavors i fins al final de l’any s’han encadenat més de tres mesos en què a penes ha plogut.

Les precipitacions de setembre van ser de duració curta, amb fenòmens meteorològics molt adversos, com ara rebentades humides que van provocar ratxes molt fortes de vent, pedregades violentes i pluges torrencials molt focalitzades en zones reduïdes del territori.

Fenòmens destacats

Els fenòmens més significatius de l’any van ser les nevades dels dies 7 i 8 de febrer a l’interior nord de Castelló, les úniques de l’hivern, que van tindre un gruix que va oscil·lar entre 15 i 20 cm als Ports i les comarques pròximes.

També destaquen les precipitacions d’intensitat torrencial la matinada del dia 26 de maig a Castelló de la Plana, en què es van registrar 198,0 litres per metre quadrat, dels quals 150 van caure en dues hores.

També destaquen les tempestes del dia 3 de juliol, que van deixar graníssol que va arribar a superar la grandària d’una anou en llocs com l’àrea metropolitana i la ciutat de València; les tempestes del 26 d’agost, que van ser de duració curta i van generar fenòmens violents, com un tornado a Xiva o rebentades humides en localitats del Camp de Túria com l’Eliana i Sant Antoni de Benaixeve, amb ratxes molt fortes de vent; la rebentada humida que es va produir a la Plana Baixa entre Borriana, Nules, les Alqueries i la Vilavella el dia 12 de setembre, que va provocar ratxes molt fortes i danys generalitzats, sobretot a Borriana, i les precipitacions torrencials de la matinada del dia 14 de setembre, amb acumulats de més de 80 litres per metres quadrat en menys d’una hora entre Algemesí, Sueca i Cullera, on es van superar en poc més de dues hores, entre les 4 i les 6 de la matinada, els 150 litres.

Quant a les temperatures, la cosa més destacada van ser els registres del dia 10 d’agost, en què el vent de ponent va elevar les temperatures per damunt de 40 graus centígrads en més del 50% del territori.

A Castelló de la Plana es va registrar el dia 11 de març el rècord de temperatura màxima (30,8 °C) i el rècord de temperatura mínima més alta (19,4 °C) en un mes de març.