El 4% dels treballadors de residències valencianes s’han negat a vacunar-se contra la COVID

El 26 de juliol passat compareixia en les Corts la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per analitzar la situació de la pandèmia a la Comunitat Valenciana. Barceló anunciava llavors que a penes l’1,13% de la població que havia sigut citada havia rebutjat expressament rebre la seua dosi, perquè no vol vacunar-se o perquè presenta alguna contraindicació. Aquesta setmana, la vicepresidenta valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, explicava que el 4% dels treballadors sociosanitaris (que desenvolupen les seues tasques en residències) han renunciat a vacunar-se.

La també portaveu del Consell ha demanat “no estigmatitzar” un col·lectiu amb una taxa de vacunació del 96%, a pesar que aquest percentatge pràcticament quadruplica la mitjana en el conjunt de la població. No obstant això, s’ha mostrat partidària que es duga a terme un control sobre el personal de les residències de majors que ha rebutjat les dosis del medicament contra el coronavirus.

“Estic molt d’acord que aquestes persones tinguen obligacions afegides, siga fer-se una PCR [la ministra Darias va proposar una doble prova setmanal en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS)] o portar l’EPI (equip de protecció individual) complet, amb bata frontal, capell, peücs... tal com vaig proposar en la resolució del 8 d’abril, una idea que va ser rebutjada per les autoritats sanitàries”. Oltra justifica aquesta mesura entre els treballadors, “perquè tenen més possibilitats de contagiar que una persona que està vacunada i té menys càrrega viral”, i afig: “M’alegre que ara el ministeri recomane un control més estricte”.

Un 4% de persones que treballen en residències ha rebujat vacunar-se front el 96% que sí s’ha vacunat



Sí estic d’acord que al personal de residències que ha decidit no vacunar-se se’ls demane més obligacions



Sempre, sempre, hem de protegir la vida per damunt de tot pic.twitter.com/eevhBxrVRc — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 12 de agosto de 2021

“En aquest moment, la legislació diu que un és lliure de rebutjar la vacuna, però no de posar en perill la vida i salut de les persones amb qui es treballa”, ha indicat la titular d’Igualtat, que ha sentenciat: “La llibertat més gran és el dret a la seguretat, la salut i a la vida, que està per damunt de les consideracions quan això està basat en una decisió personal de rebutjar una vacuna per les raons que siguen, i que no valoraré”.

Oltra ha insistit que no li agradava la proposta de cribratges massius indiscriminats als residents, “és el que es feia quan no existia la vacuna”, ja que cada PCR “és una prova molt incòmoda, i moltes persones que estan en les residències tenen problemes respiratoris, cognitius, malalties neurodegeneratives...”.

Les residències valencianes han registrat del 2 al 8 d'agost 40 casos de coronavirus, un 81,1% més que la setmana prèvia (22), si bé no es van notificar noves morts, per la qual cosa aquests centres encadenen 19 setmanes sense decessos relacionats amb la pandèmia. L'augment és major en els centres de persones majors, que dupliquen en una setmana els nous positius: 38 contagis, enfront dels 19 d'una setmana abans.

Requisit per a personal sanitari

La vicepresidenta valenciana també apuntava fa a penes uns dies que la vacunació contra la COVID-19 “probablement” pot ser “en algun moment” un requisit exigible per a les noves incorporacions de personal sanitari, igual que “forma part tindre una titulació”. Ara com ara, no considera que aquest requisit fora necessari, perquè hi ha “molt poca gent” que s’ha negat a vacunar-se. Oltra advoca per una “política d’incentius” i per dir a la gent que el que “està en joc” en la salut pública, per la qual cosa apel·la a la responsabilitat de vacunar-se.