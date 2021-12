Un assessor de Rita Barberá medita què fer amb el compte opac de la loteria del PP de València destapada en el cas Taula: “Veurem com ho resolem”

No és la grossa de la loteria de Nadal, però val més això que no res. El tercer compte bancari en què el PP de València va depositar els fons de la venda de loteria, a nom d’un assessor, ha quedat en una mena de llimbs. Almenys des del 2013, la formació conservadora va mantindre un compte, a nom de l’assessor Alejandro Fernández-Checa, per depositar-hi els fons. Després del tsunami que va provocar en el grup municipal de Rita Barberá l’obertura de la peça separada A del cas Taula, relativa al finançament de les campanyes municipals, l’assessor, que hui dia treballa en un despatx d’advocats, va notificar mitjançant un burofax al president de la gestora del PP a València llavors, Luis Santamaría, que quedava un romanent de poc més de 17.000 euros a la disposició del partit.

“Aquest compte el vaig obrir jo, perquè se’m van acumular uns diners de la loteria i no volia tindre’ls a casa”, explica Fernández-Checa a elDiario.es. L’assessor va ser imputat en la peça del ‘barrufeig’, igual que la resta de treballadors i assessors, i el president de la gestora va optar prudentment per notificar l’existència d’aquell compte amb els fons que obtenien per la venda de participacions de loteria directament a la Fiscalia Anticorrupció. En la documentació remesa per Bankinter a petició d’Anticorrupció figuraven uns quants ingressos i retirades d’efectiu entre el 2013 i el 2016, en alguns casos de fins a 3.980 euros. També figuraven ingressos per 1.000 euros, la mateixa quantitat que es va usar en l’operativa del ‘barrufeig’.

L’escrit d’acusació del Ministeri Fiscal va titlar d’“anarquia regnant en matèria financera” els comptes bancaris del PP de Rita Barberá. Així doncs, els populars manejaven un compte en A en La Caixa, fiscalitzat per la Intervenció municipal i en què ingressaven les dotacions econòmiques de l’Ajuntament de València. D’altra banda, la secretària del grup popular també operava amb un altre compte en B, en l’entitat Deutsche Bank (i, posteriorment, en el Banc Sabadell), opaca i sense cap fiscalització i al marge de la comptabilitat oficial del PP. El tercer compte detectat, a nom de l’assessor Alejandro Fernández-Checa, era el que emmagatzemava els fons de la loteria.

Després del sobreseïment de la causa per als exedils i exassessors (i per al PP com a persona jurídica), dictat per la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, el compte ha quedat en una mena de llimbs. Fonts del PP de València consideren que forma part de l’estructura del grup municipal anterior i desconeixen els detalls del compte. “Aquest compte no es va intervindre judicialment i continua estant en l’entitat amb els diners depositats a la disposició del partit”, assegura per la seua part Fernández-Checa. “Una vegada tancat el tema”, afig en referència al sobreseïment, “veurem com ho resolem”.

El compte de la loteria, malgrat els fons poc cridaners amb comparació a les quantitats milionàries que manejava la presumpta caixa B en les campanyes del 2007 i del 2011, va ser un assumpte delicat durant la transició interna arran de la desfeta de les eleccions del 2015 i la investigació del cas Taula.

“No ho he tocat, caldria veure com resoldre-ho, és una qüestió que he d’abordar”, abunda l’exassessor popular, que assegura que, com que a penes ha passat una setmana des de la resolució de l’Audiència Provincial de València, no ha volgut plantejar l’assumpte de moment a la direcció actual del PP de València. “Cal buscar-hi una solució”, postil·la. Amb el sobreseïment de la part de la causa referida al ‘barrufeig’, el compte de la loteria “ha quedat en suspens”, indica Fernández-Checa, que va treballar durant 16 anys com a assessor del grup de Rita Barberá.

Durant els sis anys d’instrucció, el PP es va desentendre dels fons, perquè estaven contaminats per una investigació que va afectar les clavegueres del grup municipal de la difunta alcaldessa Rita Barberá. Tant és així que la gestora imposada per la direcció nacional, presidida per Luis Santamaría (que es va mostrar molt crític amb el contingut de les desvergonyides converses interceptades per l’UCO en el cas Taula), va canviar la mecànica per a gestionar els fons de la loteria i va imposar que es fera mitjançant el compte provincial del partit.