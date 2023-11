El bipartit valencià de PP i Vox beneeix el sector del joc en acostar les cases d’apostes als col·legis

Torna la barra lliure en el sector del joc. El bipartit valencià del PP i Vox, presidit pel popular Carlos Mazón, pretén carregar-se d’una plomada la prohibició dels salons de joc pròxims als centres educatius que va promulgar l’executiu anterior del Pacte del Botànic. La llei, que va tindre l’oposició frontal de la patronal del joc, va imposar una distància mínima de 850 metres respecte dels centres educatius per a protegir els menors d’edat (segons un Informe sobre addiccions comportamentals, elaborat per l’Observatori Espanyol contra les Drogues i les Addiccions, el 4,7% dels estudiants espanyols presentaria un possible joc problemàtic).

El PP i Vox, amb majoria parlamentària, han presentat dues esmenes a la Llei de mesures fiscals, un calaix de sastre legislatiu, que eliminarien la distància mínima dels salons de joc. L’esmena, signada per la portaveu de Vox en les Corts Valencianes, Ana Vega, i pel síndic del PP, Miguel Barrachina, modifica una disposició transitòria de la Llei de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia, mantenint la vigència de les autoritzacions concedides amb anterioritat a l’aprovació de la norma el 2020.

Així doncs, “no els seran aplicable els requisits de distància i ubicació” que marcava la llei. A més, les empreses titulars de salons de joc que hagueren obtingut autorització d’instal·lació d’un altre local, però no el permís de funcionament, “hauran de comunicar a la direcció territorial corresponent quin dels dos salons implicats en el procediment volen explotar”, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de la nova disposició. La nova regulació també beneficia les empreses pendents d’obtindre autorització d’instal·lació d’un saló de joc.

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, assenyala que l’aprovació de l’esmena suposa un suport als salons de joc. “Els barris i els pobles valencians veuran com apareixen com a bolets nous locals d’apostes i joc”, lamenta Baldoví

Un “greu error”, segons el PSPV

Elisa Valía, regidora socialista a l’Ajuntament de València, denuncia que l’alcaldessa popular, María José Catalá, “ha deixat a zero la partida pressupostària destinada a atendre els problemes derivats de les addiccions, mentre manté silenci davant la pretensió de la Generalitat d’alçar el veto a la instal·lació de les cases de joc sense cap mena de restricció, com les que estan actualment vigents”.

Catalá ha eliminat la partida de 400.000 euros “i deixa les famílies que necessiten ajudes abandonades”, segons critica el PSPV-PSOE. Valía també recorda que, entre el 2013 i el 2019, les cases d’apostes van augmentar un 800% i que “la ludopatia és la segona causa d’addicció després de la cocaïna”.

El 36% dels addictes actuals, segons els estudis en la matèria, comencen a jugar quan són menors d’edat, per la qual cosa la regidora socialista adverteix que retirar les restriccions als salons de joc en les proximitats dels centres educatius és un “greu error”.