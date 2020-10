Bombardeig de missatges per megafonia en els aeroports: Aena triplica els avisos als passatgers a causa de la COVID-19

Els aeroports de l’Altet (Alacant-Elx) i Manises (València) emetien per megafonia i de manera automatitzada abans de la pandèmia de la COVID-19 quatre missatges cada hora. No obstant això, la irrupció del coronavirus en tots els àmbits de la vida també ha tingut conseqüències en la quantitat de missatges que han de suportar els passatgers que esperen per embarcar en els aeroports, ja que “a causa del context actual i en compliment de les mesures establides per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa)” actualment es transmeten una mitjana de dotze missatges almenys a l’hora, un cada cinc o sis minuts.

Aquests missatges estan relacionats amb la distància de seguretat i les mesures d’higiene; l’ús obligatori de màscara (que cobrisca nas i boca); el respecte de la distància de seguretat en la cinta de recollida d’equipatges; i les indicacions sobre que l’accés està permés només a passatgers, acompanyants de menors o persones amb mobilitat reduïda i treballadors. A aquests missatges cal afegir els que de manera habitual i periòdica ofereixen informació de caràcter general als passatgers, així com els que, “quan cal també s’emeten en cas d’incidència o a petició de les companyies aèries o els agents de serveis de terra (handling)”, tal com expliquen des d’Aena.

Així es desprén de la resposta del Govern a una sèrie de preguntes del senador de Compromís Carles Mulet sobre aquesta qüestió: “Quin nombre d’anuncis emet Aena per hora en els aeroports d’Alacant i València i de quina classe són? Quants anuncis es disminuiran per tractar que siga un aeroport silenciós? És conscient Aena que una proliferació d’anuncis emprenyadors i repetitius fan que no s’escolten els importants i els passatgers perden vols?”.

Precisament, una de les iniciatives desenvolupades per Aena en els últims anys se centra en el sistema d’aeroports silenciosos, que bàsicament consisteix en la reducció del nombre de missatges emesos per megafonia per evitar l’acumulació de “missatges innecessaris” que “despisten els passatgers”. S’intentava, així, evitar la contaminació acústica.