Un candidat municipal es compromet davant notari a donar una propietat i el seu sou si no compleix el seu programa

El candidat de Millorem Benaguasil a les pròximes municipals del 28 de maig, Vicente Valls, s’ha compromés davant notari a donar el seu sou i una propietat si, en cas de ser elegit alcalde, no compleix el programa electoral. A Benaguasil (el Camp de Túria) governa el PP des del 1991.

En l’acta notarial, Valls indica que, en cas d’incomplir els compromisos electorals, destinarà la meitat dels diners públics percebuts a associacions sense ànim de lucre “elegides mitjançant votació” dels veïns. L’altra meitat es destinaria a la congregació dels Terciaris Caputxins de Godella, en què el candidat va cursar els estudis primaris.

A més, en cas d’incompliment dels compromisos electorals, també donaria a Benaguasil un immoble propietat seua que es destinaria a activitats per a la joventut o la tercera edat.

En l’acta notarial, Vicente Valls es compromet a limitar a dues legislatures el seu càrrec, a fer un pla estratègic integral de la situació del consistori, a rendir comptes davant els veïns i a fer públiques les agendes dels regidors, a més de donar protagonisme al Consell Agrari local, crear l’oficina d’atenció a l’agricultor i fomentar l’ocupació.

El portaveu de Millorem Benaguasil, tercera força política del consistori, considera que “quan un no ve a viure de la política i sí a aportar gestió, no dubta del que és capaç d’aconseguir”. “Convide la resta dels candidats a fer un pas endavant i comprometre’s de veritat, no s’hi val prometre i després no complir, la política del segle XXI ha d’assumir riscos, ja que ens juguem els diners dels nostres veïns”, afig Vicente Valls. “Espere que els altres també ho facen, ja que tant critiquen i prometen, però després no ofereixen res”, conclou el portaveu de la formació.