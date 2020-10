Carlet posa fi a les mesures sanitàries extraordinàries davant la disminució de positius per COVID-19

L’Ajuntament de Carlet ha anucniat que des d’aquesta mitja nit, amb l’entrada en el divendres 9 d’octubre , s'ha posat fi a les mesures sanitàries extraordinàries i al tancament de zones i espais urbans a davant la disminució de casos actius de COVID-19.

Aquest dijous, segons les dades facilitades per Salut Pública, eren 14 els casos actius a Carlet de coronavirus. “És un dia per a felicitar els carletins i carletines, que han aconseguit baixar dels 133 casos als 14 actuals en un mes” afirmen des de l’ajuntament.

Ara bé, des de l’Ajuntament de Carlet es recorda que “mentre hi haja casos positius no es pot abaixar la guàrdia, perquè el risc de contagi és molt elevat”. A més de les mesures higièniques, des de l’Ajuntament de Carlet es recomana reduir els contactes socials i no superar el nombre de 10 persones en les reunions familiars i d’àmbit social.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha valorat positivament la xifra tot i entendre que “estos dies de mesures extraordinàries ens han donat una lliçó que no hem d’oblidar, cal anar en compte i prendre totes les mesures per a no contagiar”. Ortega ha incidit en la necessitat de ser previnguts de cara a la campanya agrícola, de mantindre les mesures de seguretat i de l’obligació de l’ús de la mascareta per a treballar en el camp amb les tradicionals quadrilles de collidors, “no oblidem que tot i que estan al camp, la mascareta és obligatòria”.