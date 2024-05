La Diputació de València ampliarà la base del Consorci de Bombers a Bétera

El Consorci Provincial de Bombers ha posat en marxa el projecte per a ampliar i traslladar la seua base de Bétera a una parcel·la situada en les instal·lacions de l'Hospital Provincial de Salut Mental de la Diputació de València.

El president del Consorci, Avelino Mascarell, ha explicat que “la base de Brigades Forestals de Bétera és d’interés estratègic segons el pla de reorganització en el qual portem treballant des de fa mesos, convertint-se així en la principal de la de la zona”.

En este sentit, Mascarell indica que “les noves instal·lacions albergaran com a mínim diverses autobombes i un personal aproximat de 40 operaris; i disposarà a més d'una superfície addicional per a activitats de formación teòrica i pràctica”.

“Esta decisió s'emmarca en el procés de millora de l'estat i de l'equipament de les Brigades Forestals, un col·lectiu que és fonamental tant en les labors de prevenció com de suport en l'extinció d'incendis forestals”, ha conclòs.

La setmana passada, Avelino Mascarell va visitar les instal·lacions de l'Hospital Provincial de Salut Mental junt a l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, qui va incidir en “la ideoneïtat de la ubicació de la base, als peus del paratge natural de la Serra Calderona, i els bons accessos d'esta zona amb l'AP-7 i la Ronda Nord, ideals per a l'estratègia de mobilitat del Consorci”. Així mateix, l'alcaldessa va destacar “la proximitat física amb la Base Jaime I de la Unitat Militar d'Emergències (UME)”.

Edifici principal i zones de pràctiques

La nova base de les brigades forestals del Consorci té una superfície aproximada de 6.000 m², i comptarà amb un edifici amb hangar per a vehicles amb capacitat per a quatre autobombes, un magatzem, taquilles i vestuaris, sala de reunions-office i despatx.

Les instal·lacions inclouran una zona destinada a la realització d'activitats i pràctiques formatives destinades al Cos de Bombers. En concret, es pretén dotar a la mateixa d'un sector de pràctiques d'intervencions en zona urbana sense foc mitjançant l'ús de contenidors metàl·lics de transport marítim i terrestre per a simular condicions d'inaccessibilitat que no poden ser simulades en altres infraestructures i un espai de realització de pràctiques de rescat en accidents de trànsit per a l'extracció de personal atrapat a l'interior d'un automòbil.

Així mateix, el projecte inclou una zona destinada a les pràctiques d'aspiració d'aigua en bassa i al taponament de fugides emprant aigua amb colorant innocus a través d'una cisterna.

S'ha tramitat la concessió administrativa de la parcel·la i en estos moments està en fase de redacció el Projecte d'execució de les instal·lacions.