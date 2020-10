Els 34 municipis de la Vall d’Albaida es poden quedar sense servei de recollida del fem per la vaga indefinida dels treballadors

Els 34 municipis de la Vall d’Albaida es poden quedar sense servei de recollida del fem a partir del pròxim dia 25 després que els treballadors de l’empresa Recisa, concessionària del servei a la comarca, hagen anunciat una vaga indefinida.

En un comunicat enviat els treballadors expliquen que prenen esta mesura com a conseqüència de la situació que travessa la negociació del conveni col·lectiu del centre de treball.

Aquesta negociació ha tingut diversos moments conflictius durant els últimes 10 anys, ja que l’últim conveni va ser signat el dia 7 de juny de 2010 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2011 i quan va finalitzar la seua vigència no va ser possible acordar i signar un altre acord que el substituïra. Tampoc ha sigut possible la negociació en els anys 2016, 2017, 2018 i 2020, a pesar que el propi conveni establia que “de no mediar denúncia formal de cap de les parts en el termini indicat en el paràgraf anterior, el contingut present Conveni Col·lectiu es prorrogarà automàticament, incrementant-se els seus continguts econòmics en l’IPC de l’any natural immediatament anterior”.

No va ser fins al 3 de juliol de 2015, quan es va arribar a l’acord de pròrroga del text del conveni que es va signar en 2010, “sense que des d’aqueix moment es poguera recuperar la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris”, asseguren els treballadors.

Afirmen així que, “a més d’aquests continus incompliments, la direcció de l’empresa empresa en la reunió del mes de gener de 2020, ens va tirar, literalment, del despatx perquè amb nosaltres no es podia negociar”.

Els treballadors conclouen manifestant que “malgrat aqueixa situació hem intentat reconduir la situació en diverses reunions indirectes a través dels assessors no havent fructificat el que ha portat a la convocatòria de vaga, que hem intentat evitar pels perjudicis que la situació pot comportar a la ciutadania”.