Els ecologistes rebutgen el projecte d’una tala massiva de 15.000 tones d’arbres a Énguera

Els ecologistes d’Énguera han mostrat el seu rebuig a la tala massiva de 15.000 tones de pins en la localitat amb l’objectiu de generar biomassa, o més concretament, estelles o pèl·lets que serviran de combustible per a les estufes. Aquesta tala massiva ha sigut adjudicada per l’Ajuntament d’Énguera per 80.000 euros (5 euros la tona) en un concurs en el qual únicament s’ha presentat una empresa i que té un any de temps per a executar.

Des del col·lectiu conservacionista local Adene s’ha afirmat que en l’actual societat l’única forma acceptable de generar aquest tipus de combustible és que siga a través de biomassa residual, és a dir, fruit de tasques com la neteja forestal o els treballs per a la prevenció d’incendis. Per això des de Adene s’afirma que no estan en contra dels aprofitaments forestals, però que s’ha de fer amb una planificació consensuada d’explotació de la muntanya.

Per això els ecologistes han manifestat que “ens oposem rotundament a aquesta mena de tales” assenyalant que “les formes utilitzades per l’ajuntament -governat pel PP- no han sigut les adequades. No se’ns ha consultat, ni a nosaltres ni a altres grups de la societat que podrien/podríem aportar alguna cosa. Tampoc s’ha publicat degudament per al seu necessari debat entre tots els grups implicats en la conservació de la nostra serra, ni de la resta de veïns”. Així avancen que “hi ha altres alternatives d’intervenció en les nostres muntanyes que no passen únicament per tales d’aprofitament de la fusta”.

Afigen que les tones que s’extrauran d’arbres “són excessives per a una sola anualitat, la qual cosa complica la seua supervisió i control, afavorint que es cometen errors que perjudiquen la muntanya”. A més consideren que les mesures de control dels treballs a realitzar “no garanteixen la correcta realització d’aquests, el plec deixa massa coses en l’aire, de les quals hem de pressuposar que la bona voluntat premiarà en la seua correcta actuació, però bé és sabut i l’experiència ens ha ensenyat que, si no som concisos i especifiquem clarament qui, com i quan, estem abocats al fet que s’haja de denunciar per incompliments legals”.

La seua proposta així és que es faça un plec de condicions prou flexible perquè les xicotetes empreses locals puguen accedir als treballs d’extracció i implementar totes les mesures necessàries perquè es consumisca la biomassa resultant en edificis públics situats a 30 km de distància.

Amb tot admeten que s’han de realitzar actuacions en la serra que han d’anar dirigides a la prevenció dels incendis forestals, per la qual cosa el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, “ha de ser la base de gestió de les nostres muntanyes”. Així recorden que part de la serra d’Énguera es troba dins de la Xarxa Natura 2000, “que tenim moltes hectàrees per a gestionar amb nombroses particularitats i totes, en menor o major mesura, tenen una legislació concreta que s’ha de complir, realitzant els estudis i informes necessaris per a tindre clars els impactes mediambientals, una normativa que, encara que tinga també les seues deficiències, ha de ser una condició d’indispensable compliment quan es prepara un projecte”.

La seua conclusió és que “és més que necessari que es faça ja un pla de gestió forestal de les nostres muntanyes” pel que conviden als responsables municipals a asseure’s amb els col·lectius afectats que usen diàriament les muntanyes per a consensuar un projecte comú que genere biodiversitat.