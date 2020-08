Els Jardins de la Gerència al Port de Sagunt acolliran el Factory Fest el pròxim mes de setembre

La regidoria de Joventut i Infància de l'Ajuntament de Sagunt ha presentat este matí el Factory Fest, un festival de música que pretén fomentar i donar suport als artistes jóvens i les bandes de música locals. Organitzat per l'ajuntament juntament amb l'Associació Musico-Cultural Klavija, el festival forma part de la programació cultural de la delegació dins de la nova normalitat arran de la pandèmia i, pretén donar visibilitat, promoció i cobertura als grups locals i al sector de la música, molt danyat per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

El Factory Fest es desenvoluparà durant els dies 18, 19 i 20 de setembre, amb horari de 18 a 24 hores, als Jardins de la Gerència i se centrarà en els concerts de música en els quals participaran 16 artistes o grups de la localitat, tots/es ells/es menors de 30 anys. Com a complement a la música en directe, el plat principal d’este esdeveniment, també hi haurà una zona de foodtrucks i una zona de terrassa amb barra. L'entrada serà gratuïta amb reserva.

En este sentit, segons explica el regidor de Joventut i Infància, Guillermo Sampedro, l'objectiu és donar suport a la música en directe i al sector de la música, "principalment als nostres artistes jóvens locals, oferint-los esta plataforma de llançament i difusió que esperem tinga èxit i continuïtat en el temps. Des de fa anys, la regidoria de Joventut ha donat suport als grups de la ciutat, amb el Morvedre Rap, el Morvedre Rock, cedint locals d'assaig o programant els seus concerts, però és ara, amb la crisi, quan esta ajuda per part de l'Ajuntament i de les institucions s'ha de fer més palesa, d'ací la necessitat d'iniciatives artístiques com este festival o el Cens de Joves Creadors que hem posat en marxa per promocionar i ajudar al jove talent local".

Per la seua banda, Albert Graullera, un dels coordinadors i impulsors del Factory Fest, mostra la seua alegria per l'acolliment tan positiu, "estic desitjant que arribe eixe cap de setmana. M'encantaria que el Factory Fest es convertira en un bon exemple de festival dins d'esta nova normalitat perquè es puga continuar secundant i impulsant la cultura local en més poblacions". Per a Graullera, ànima del festival atés que va ser qui va desenvolupar la proposta, "hem intentat combinar diferents estils musicals, des del rock al metall, passant per la rumba, el pop o el funk, explorant la gran varietat i talent que hi ha en els nostres grups i artistes de Sagunt, oferint un esdeveniment de molta qualitat que esperem que agrade al públic".

El festival està organitzat en 3 dies diferenciats, sent el primer dia per a les actuacions de rock/metall i el rap/música electrònica. Actuaran, per tant, Dawn of Extintion com a cap de cartell, una de les bandes més prometedores del panorama del death metall i que van actuar l'any passat en el Resurrection Fest; completen les actuacions de rock del divendres el grup Lithium, banda de metall alternatiu amb deu anys de trajectòria i flamants guanyadors de l'última edició del Morvedre Rock, a més de Bendita Locura, tot un referent de l'escena rock saguntina. En l'apartat del rap, destaca la presència de Zodiaco Enfants al costat de T-Dom, vencedor de l'últim festival Morvedre Rap, a més d'altres artistes locals d'hip hop com a Hercio o Kaesar.

Durant el segon dia, dissabte 19 de setembre, el festival comptarà amb música que anirà des del pop rock, passant pel funk i el jazz fins al rockabilly més sinistre de Yo diablo, guanyadors del festival Sona la Dipu 2018 i que tancarà la jornada. Com a complement, la banda Jamaleonics amb el seu jazz fusion, o Fantuka, a ritme de música funk i disco. Completaran les actuacions del dissabte els concerts de dues jóvens cantautores multidisciplinàries, Nina Aranda i Wildfau, a més del pop/rock de Salvaje.

Finalment, el diumenge, i ja en el Casino, el festival tindrà una vetlada més tranquil·la amb música de cantautors i duos com el de Bárbara Gramagê, la rumba de Javi Cobo o l’indie rock del joveníssim Guillermo Moliner.

Els Jardins de la Gerència, com a escenari

El lloc triat per a la presentació del festival ha sigut la pròpia Ciutat Jardí de la Gerència, l'espai que albergarà un festival que juga amb la idea del passat i present industrial de la ciutat. A més dels concerts, el festival busca tindre continuïtat, i per a això es realitzarà cobertura fotogràfica i de vídeo que, posteriorment, s'exposarà juntament amb les obres realitzades durant el festival. El Factory Fest comptarà amb un segon escenari on es realitzarà art en viu per artistes locals en una convocatòria, que seguix oberta fins al pròxim 9 de setembre, perquè els artistes i il·lustradors de Sagunt presenten les seues propostes per poder desenvolupar-les posteriorment en el propi festival. És en este segon escenari, a més, on participaran dos DJ’s locals, Román (creador del podcast Radio de Estar X Casa) i Tato (productor musical de l'estudi The Sound Evolution), que amenitzaran l'esdeveniment durant els canvis entre els grups.

Per aconseguir la realització d’este festival en la nova normalitat s'aplicaran una sèrie de mesures com són: el control de l'aforament (fins a 600 persones), el públic estarà assegut en cadires (deixant espai entre grups de persones), amb punts de gel hidroalcohòlic per tot el festival, l'ús obligatori de mascareta, recorreguts d'entrada i accés diferenciats, control de temperatura, etc. A més es col·locarà personal de neteja que desinfecte els banys i personal que controle que totes les mesures es complixen, de manera que s'eviten conductes inadequades dins del festival.