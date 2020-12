La Generalitat presenta el Pla d’Acció Territorial de les comarques centrals a Albaida i Gandia

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha presentat aquest dimarts el Pla d’Acció Territorial (PAT) en dos actes a Albaida i Gandia. El conseller ha destacat que el PAT “és un instrument d’ordenació del territori que vol simplificar procediments i accelerar tràmits per a aconseguir el doble objectiu de creixement econòmic i ocupació i sostenibilitat ambiental”.

Arcadi España ha definit el PAT com “un instrument d’ordenació territorial, de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments per a aconseguir l’objectiu de combinar el creixement econòmic amb la sostenibilitat”. Per al titular de Territori, es tracta de “un repte que hem de superar des de la perspectiva supramunicipal, els ajuntaments ja no poden actuar amb illes, han de col·laborar entre ells”.

En aquest sentit, el conseller ha afegit que “creem en la cogovernança entre els ajuntaments i la Generalitat, una aliança que faça compatible una ordenació del territori que ens marque el futur, les línies de desenvolupament, les zones que són industrial, les que cal protegir per a millorar el creixement econòmic i fer-lo compatible amb la sostenibilitat, que són objectius que hem d’accelerar per a lluitar contra les taxes d’atur que ara són massa elevades”.

Reforç de les infraestructures

Així mateix, ha subratllat que “un dels elements fonamentals en qualsevol ordenació del territori és que hi haja un creixement equilibrat, pretenem que així siga en tota la Comunitat Valenciana, i en cas de les Comarques Centrals, amb un turisme, una agricultura i un sector industrial molt fort, es necessita també el reforç de les infraestructures”.

Referent a això, el conseller ha fet referència al desdoblament de la CV-60, de Terrateig-l’Olleria, que “serà realitat en els pròxims anys amb una inversió de 65 milions d’euros i és fonamental per a vertebrar aquestes comarques des de l’interior fins a la costa”.

A més, ha indicat, “estem treballant amb el Ministeri per a impulsar el Tren de la Costa, volem tindre prompte un full de ruta sobre aqueixa infraestructura que ara està en tramitació ambiental en el Govern d’Espanya”.

Un altre dels objectius que ha apuntat Arcadi España en aquesta àrea, és “millorar el transport interurbà d’autobusos i continuar reforçant els serveis com hem fet entre Albaida i l’Hospital de Xàtiva i, de la mà dels ajuntaments, millorar la mobilitat més sostenible d’aquesta comarca”.

185 municipis i 850.000 habitants

El Pla d’Acció Territorial (PAT) de les Comarques Centrals comprén sis àrees funcionals de les definides en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, huit comarques tradicionals (la Safor, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Canal de Navarrés, l’Alcoià, el Comptat, la Costanera i la Vall d’Albaida), 185 municipis i uns 850.000 habitants, en un espai físic que equivaldria a la superfície de la província de Castelló o Alacant.

Les Comarques Centrals abasten un important nombre de ciutats mitjanes que presten béns i serveis a entorns rurals i contribueixen a l’equilibri del territori de la Comunitat. D’ací la seua gran importància per a millorar la cohesió territorial, però també queda patent la seua feblesa en estar situades entre les dues àrees metropolitanes més poblades, València i Alacant-Elx.

Els avantatges derivats de les economies de l’aglomeració van drenant inversions i talent des de les Comarques Centrals cap als grans espais urbans. Per això, “és necessari que aquest espai supramunicipal mantinga la seua personalitat i avantatges comparatius, i que aconseguisca masses crítiques a través de la cooperació i la col·laboració per a ser una alternativa viable al model metropolità, al qual s’ha d’equiparar, en condicions de vida, qualitat del territori, innovació i oportunitats per a tots els ciutadans”, segons el conseller.

Aquests territoris comparteixen la necessitat de definir i ordenar la infraestructura verda i el sòl no urbanitzable, a escala supramunicipal, amb una doble funció. D’una banda, optimitzar la producció de béns i serveis ambientals que ofereix el món rural, incloent la mitigació i adaptació del territori a l’efecte del canvi climàtic i, per una altra, agilitar els procediments administratius per a la implantació d’activitats econòmiques en el medi rural, que siguen compatibles amb la seua capacitat d’acolliment.

El PAT permet avaluar i ordenar aquesta capacitat, de manera que els valors del territori siguen preservats en un marc estratègic de conservació activa del territori.

Un altre tema important és potenciar les ciutats mitjanes que, complementàries a les grans aglomeracions metropolitanes, són claus per a afrontar els grans problemes de la Unió Europea.

Quant a infraestructures, a més del Tren de la Costa, la culminació del tram Xàtiva-L’Alzina, el desenvolupament o la millora de la línia ferroviària Xàtiva-Alcoi, són projectes prioritaris per a connectar les Comarques Centrals amb les àrees de València, Alacant i Elx i amb els grans fluxos de passatgers i mercaderies del Corredor Mediterrani. També ho és la permeabilització de l’AP-7 a Gandia, Oliva, Ondara-Gata de Gorgos o Altea.

Amb la culminació del tram Terrateig-l’Olleria de la CV-60, l’eix Xàtiva-Ontinyent-Alcoi estarà connectat amb Gandia a través d’una autovia d’altes prestacions i és molt important complementar aquesta actuació amb la connexió d’aquesta autovia amb l’AP-7 i la N-332 per a millorar la distribució dels trànsits de la Safor i les seues relacions amb l’interior de les Comarques Centrals.

Eeste PAT aporta, com un altre element diferencial, una anàlisi i unes propostes estratègiques des del punt de vista de la dinamització econòmica i la innovació en el conjunt de les Comarques Centrals, molt justificada per la forta component territorial de la seua estructura econòmica basada en pimes i clústers industrials molt arrelats en el territori.

Per a millorar i fer més competitiva aquesta realitat és necessari analitzar les demandes de sòls per a les activitats econòmiques per a fer front a les noves necessitats logístiques, la relocalització d’activitats industrials i l’adaptació al canvi tecnològic que serà un procés disruptivo per a alguns sectors tradicionals.

Per a fer front a aquest escenari és prioritari fomentar la cultura col·laborativa de les empreses, la creació de capital social i la constant introducció d’innovació en processos i productes.

Per això, el PAT pot ajudar a la creació d’aquestes xarxes d’innovació, aquestes complicitats entre empreses, agents econòmics i socials i administració amb la finalitat de dotar d’una imatge unitària de qualitat per a aquest espai, donar-li una major visibilitat i difondre els valors d’esforç i emprenedoria que són consubstancials amb la tradició productiva d’aquestes comarques.