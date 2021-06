La Generalitat retira 31.000 tones de plàstic de l'abocador il·legal d'Utiel i sanciona amb 1,5 milions a les empreses

El Consell ha notificat al Ministeri per a la Transició Ecològica la retirada, a través de gestors autoritzats de residus, de 31.321 tones de plàstic procedents de l'apilament il·lícit de plàstics que es va fer en l'abocador d'Utiel.

La notificació d'aquesta actuació al Ministeri respon a la comunicació que la Generalitat va realitzar a la Comissió de Coordinació Nacional de Residus per a explicar la situació d'apilament que s'estava produint en l'emmagatzematge il·legal d'Utiel, al qual arribaven residus de moltes comunitats autònomes, fins i tot de Canàries.

Les actuacions de buidatge han pogut desenvolupar-se sense cap cost per a l'administració de la Generalitat, ja que han sigut a càrrec de les empreses que, en el seu moment, van abandonar allí aquests residus. Això ha sigut possible gràcies al procediment dut a terme per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l'Ajuntament d'Utiel, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Sanció a empreses de més de 1,5 milions

El cost de la sanció per a les empreses infractores ha sigut de més de 1,5 milions d'euros, a més de l'obligació de restitució dels terrenys a la situació anterior.

Tant en aquesta ocasió com en altres investigacions relacionades amb residus plàstics, la Conselleria ha col·laborat amb algunes entitats ecologistes, així com amb l'Ajuntament d'Utiel, el Seprona de la Guàrdia Civil i altres autoritats públiques relacionades.

Amb aquest comunicat, la Generalitat comença la part final de les seues actuacions administratives en la zona, encara que es continuen realitzant inspeccions i visites periòdiques.