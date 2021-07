L’Hospital de la Ribera recupera la demora quirúrgica anterior a la pandèmia, i la més baixa des de 2017

L’Hospital Universitari de la Ribera ha recuperat la demora quirúrgica amb la qual comptava en els anys anteriors a la pandèmia per coronavirus, situant-se en una mitjana de 65 dies d’espera.

Així, des que es poguera reprendre l’activitat quirúrgica després dels pitjors mesos de pandèmia, l’Hospital d’Alzira ha aconseguit reduir en 86 dies la demora quirúrgica que les mesures preventives imposades pel coronavirus, amb restricció d’accés als centres sanitaris i l’ajornament de les intervencions no urgents ni preferents, havia generat.

A més, prop de 800 persones han eixit de la llista d’espera en ser operades en els últims mesos, de manera que, en l’actualitat, l’Hospital de la Ribera compta amb la xifra de pacients en espera d’una operació més baixa des de l’any 2017.

Cal destacar, en este sentit, que en els últims quatre mesos les intervencions quirúrgiques s’han incrementat en el centre alzireny en més d’un 110% respecte als primers dos mesos de l’any, el pitjor moment que la pandèmia ha generat a nivell assistencial a l’Hospital d’Alzira.

Segons ha destacat el coordinador de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Universitari de la Ribera, José Emilio Llopis, “estem fent un enorme esforç per reprendre tota l’activitat quirúrgica que s’ha vist retardada i haver aconseguit reduir la demora als nivells que teníem en els anys anteriors a l’inici de la pandèmia, és una fita dels nostres professionals que no podem deixar de reconéixer”.

En qualsevol cas, ha continuat detallant Llopis, cal destacar que els quiròfans de l’Hospital d’Alzira “s’han mantingut actius fins i tot en els moments més difícils de la malaltia, per a operar patologies urgents i greus, com a patologies oncològiques, que no podien esperar, per suposar un risc vital per al pacient o perquè el seu ajornament podia repercutir seriosament en la seua qualitat de vida”.

Per part seua, la gerent de l’Hospital Universitari de la Ribera, Liliana Fuster, ha volgut agrair “l’esforç de coordinació que està suposant el tornar a l’activitat quirúrgica prepandèmica, reprenent intervencions ajornades, sense que, per això, s’incremente el nombre de pacients en llista d’espera, així com el treball i dedicació dels professionals que integren els equips quirúrgics amb els quals comptem i, per descomptat, de la resta de treballadors, com les plantilles de les plantes d’hospitalització, sobre els quals també està repercutint l’increment de les intervencions quirúrgiques”.

Així mateix, la Gerent de l’Hospital d’Alzira ha assenyalat que “esta recuperació de l’activitat quirúrgica demostra la capacitat de resposta que té el sistema sanitari públic fins i tot en els moments en els quals causes externes, com l’epidèmia de coronavirus, desafien la seua sostenibilitat”.