Manolo Civera (PSPV) dimiteix com a alcalde de Llíria i dóna pas al seu soci de govern Compromís-MOVE

L'alcalde de Llíria, Manolo Civera (PSPV) renunciarà aquesta vesprada de dimecres al seu càrrec al capdavant del govern local durant el ple ordinari d'aquesta localitat en compliment del pacte de govern, i donarà pas a l'etapa de l'alcaldia de Joanma Miguel, de Compromís-MOVE.

Aquesta alternança de la vara de comandament es va pactar a l'inici de la legislatura entre les dues formacions progressistes i la presa de possessió de Miguel tindrà lloc dissabte que ve 26 de juny.

Per a acomiadar-se del càrrec, Civera en un comunicat ha volgut fer balanç dels seu sis anys al capdavant del consistori edetà, apuntant que l'eix d'aquest període "ha girat, principalment al voltant de la reindustrialització del municipi i el seu posicionament internacional a través de la música".

En aquest sentit, ha destacat que la posada en marxa del polígon de Carrasses "ha servit per a impulsar el desenvolupament econòmic de Llíria amb un nou focus de generació d'ocupació gràcies a l'arribada d'empreses capdavanteres al municipi".

D'altra banda, Manolo Civera ha manifestat que una altra de les grans satisfaccions del seu mandat "ha sigut poder reforçar el posicionament internacional com a Ciutat de la Música. La nostra tradició en aquest camp s'ha vist impulsada amb el reconeixement de Ciutat Creativa de la UNESCO, que ens ha permés promocionar un dels nostres majors valors culturals, al mateix temps que s'han obert extraordinàries oportunitats per a exportar al món la música de Llíria".

A això ha afegit que "hi ha molts altres projectes que estan ja en tràmit per a la seua execució, com la construcció de nous centres educatius, i que l'equip de Govern que deixe, liderat per Joanma Miguel, sabrà materialitzar eficientment, així com moltes altres iniciatives que serviran per a atendre les necessitats de la ciutadania edetana".

"Ha sigut honor presidir aquest Ajuntament i vull agrair la col·laboració que he tingut de la corporació municipal, diferents administracions públiques i teixit associatiu de la localitat per a construir una Llíria millor que sàpia valorar i promoure les seues grans potencialitats", ha conclòs Civera en el seu comiat.