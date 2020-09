Ontinyent celebra el dia de l'Alzheimer obrint un nou centre amb una inversió de 600.000 euros

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, inaugurava oficialment aquest dilluns el nou local cedit per l’Ajuntament a l’Associació de Familiars i Amics dels Malalts d’Alzheimer (AFAO) al carrer Gaspar Blai Albuixech, que ha suposat una inversió global de 588.000 euros entre compra del local, obra, equipament i millora dels accessos. Amb esta inauguració, explicava Jorge Rodríguez, “celebrem de la millor manera el dia mundial de l’Alzheimer i recordem que esta malaltia és una realitat cada volta més estesa, i que és imprescindible que les administracions fem allò que estiga a la nostra mà per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seues famílies”, manifestava.

En la seua intervenció, l’alcalde també recordava que a la legislatura passada l’Ajuntament ja va cedir una aula en la seu de la Policia Local per a fer els tallers de memòria, i la casa de Cultura de Sant Rafel per a la unitat terapèutica, serveis que es traslladen a aquest nou local, complementari al Centre de Dia que ja té l’Associació al mateix barri. L’espai, que presta servei des d’aquest mes de setembre a un centenar de persones usuàries, es troba ubicat a l’antic Llar del Jubilat de Sant Rafel, un local de 800 m2 adquirit per l’Ajuntament que era propietat de l’Hospital de Beneficència, i del qual es destinen 380m2 per a AFAO, quedant la resta disponible per a altres usos.

L’actuació ha donat prioritat a l’obtenció de llum natural, i inclou la creació d’una gran sala per a persones amb la malaltia ja avançada i altra per a activitats diverses. A més a més hi ha una zona de descans, vàters adequats, zones de direcció, administració o de projeccions. L’actuació serà completada a les properes setmanes amb les obres a la vorera d’accés des del carrer Gaspar Blai Albuixech dins del Pla d'Obres i Serveis del programa “Tornem Junts”, que facilitaran i milloraran l’accés al nou centre.

A l’acte també acudien una ampla representació de regidors i regidores de l’Ajuntament; la Directora del Centre de Malalts d’Alzheimer, Teresa Galiana; l’arquitecte de l’obra, Baldo Molinero; el President d’AFAO, Vicente Pérez, així com els expresidents Virtudes González i José Ignacio Terol. Al seu torn de Paraula, Joan Sanchis, regidor de Territori i diputat provincial, destacava que dels 588.00 euros que suposa el conjunt de l’actuació, 300.000 han estat aportats per la Diputació de València “a la qual hem estat reivindicant inversions als últims anys per a la comarca, com esta i altres que ja hi ha compromeses per als propers anys a la ciutat per valor de mes de 1 milió d’euros”.

Des d’AFAO, Vicent Pérez tenia especials paraules d’agraïment “per a la regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, i especialment per a l’Alcalde Jorge Rodríguez pel seu suport i constant preocupació per traure endavant una actuació que havia motius més que suficients perquè es dilatara en el temps, però que s’ha pogut tenir a punt als terminis previstos. Un espai magnífic que ens permet unificar serveis, augmentant la seua eficàcia i la quantitat de persones que podrem atendre, ubicat a només 2 minuts del Centre de Dia”, destacava.