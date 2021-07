Ontinyent difondrà cromos de dones esportistes locals per fomentar l’esport femení

Un projecte de la regidoria d’Esports d’Ontinyent que inclou la creació i repartiment de cromos de dones esportistes locals i la realització d’un Congrés sobre Esport i Dona, ha obtingut una subvenció de 16.000 euros de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

El regidor d’Esports, Óscar Borrell, destacava que el projecte “dona continuïtat a la línia encetada per visibilitzar a les dones esportistes locals i fomentar l’interès per l’esport femení, al marc de la línia d’aplicació transversal de les polítiques d’Igualtat que impulsem des de totes les àrees”. Una línia que ja ha estat reconeguda per la Generalitat Valenciana als últims anys amb ajudes per a projectes d’Esport i Dona, i que ara ha triat el projecte ontinyentí entre els únics 6 ajuntaments seleccionats d’entre els 30 que optaven a la nova convocatòria de projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física. A més a més, la quantitat atorgada a Ontinyent es la tercera més elevada d’entre totes les aprovades, incloent les destinades a mancomunitats, federacions, clubs o persones.

Borrell explicava que el Congrés d’Esport i Dona tindrà lloc al mes d’octubre, comptant amb la participació de l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, i empreses que treballen a favor de l’esport femení, com Lurbel i Tekia. Els cromos es repartiran en aquest congrés, i també entre l’estudiantat de la ciutat i la població en general, donant-se més detalls pròximament al respecte. El regidor d’Esports agraïa el suport de l’administració autonòmica a una iniciativa que pensem que és important perquè les xiquetes d’Ontinyent puguen veure que hi ha referents femenins en l’àmbit esportiu, i que açò les anime a sumar-se i practicar-ho”, manifestava.