Ontinyent és la primera ciutat valenciana amb servei de préstec de bicicletes elèctriques

Ontinyent és ja la primera ciutat de la Comunitat Valenciana i la tercera d’Espanya amb servei públic de préstec de bicicletes elèctriques dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. L’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez; la regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, i el director del Campus Universitari d’Ontinyent, José Cantó, participaven hui en la presentació del servei. El lloc elegit ha estat l’estació fixa de recàrrega que està situada al Campus universitari, a l’avinguda Torrefiel i que és un dels 14 punts urbans on es poden recollir o deixar les 57 bicicletes del servei “Ontibici”.

Jorge Rodríguez destacava que el servei suposa una iniciativa pionera amb la qual el Govern d’Ontinyent “vol seguir avançant cap a un model de ciutat més sana, on cada volta siga més agradable viure i on els cotxes cedisquen el protagonisme a les persones. En aquest cas ho fem amb un servei que ens permet salvar les dificultats orogràfiques i que té un cost quasi gratuït per a les persones usuàries”, explicava. Una línia que ve incloent accions com l’aposta per voreres més amples, potenciar l’ús dels carrils bici i l’adquisició de kits elèctrics o la posada en marxa del servei de bus urbà gratuït. Mesures amb les que Sayo Gandia explicava que “volem trobar solucions a l’excessiu trànsit de vehicles a motor, sobretot pensant en noves generacions que s’acostumen a utilitzar desplaçaments menys contaminants”, explicava.

El servei, nomenat “Desplaça’t en bicicleta elèctrica per Ontinyent” s’inclou als objectius de l’estratègia EDUSI per a la inversió dels fons europeus FEDER, i s’articula a través de la web www.ontibici.com, on es pot accedir a tots els detalls sobre com accedir al seu funcionament. Tal com s’exposa al reglament d’ús aprovat per unanimitat el ple, s’estableix una càrrega mínima obligatòria de 15 euros amb una durada màxima de 12 mesos, o bé una càrrega mínima de 5 euros amb una durada màxima de 30 dies. Els usuaris generals accediran gratuïtament als primers 30 minuts de cada ús, mentre que els puntuals pagaran 50 cèntims per eixa primera mitja hora. A partir d’ahí, en tots els casos el cost serà de 50 cèntims per cada tram de 30 minuts, o fracció. L’horari del servei serà des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit.

Les 57 bicicletes s’estacionaran en qualsevol dels 14 punts d’aparcament habilitats, que inclouen estacions fixes-punt de càrrega a l’Avinguda Almansa (front al parc de Pere IV); Avinguda d’Albaida (front l’aparcament del CEIP Vicent Gironés); el pàrking de Sant Francesc (Paduana); i l’accés al Campus Universitari des de l’Avinguda de Torrefiel. A més a més hi haurà estacions virtuals front a l’Escola Oficial d’Idiomes; el carrer Magdalena; la Plaça de la Coronació; el Carrer Major; carrer Alcalde Paco Montés; el Poliesportiu; l’Estació de ferrocarril; l’accés al Pou Clar pel Camí de l’Alba; el Centre Comercial El Teler i el nou Hospital.

Tant l’alcalde com la regidora animaven a la ciutadania a fer ús del servei donant-se d’alta a www.ontibici.com, on les 30 primeres persones en registrar-se tindran accés a un abonament promocional totalment gratuït per al primer mes.