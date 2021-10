Una regidora independent trontolla el govern de PP-Cs-Mas Camarena a Bétera

El desmarcatge en l'últim ple de la regidora María José Yago Villen -de la formació Más Camarena-Torre en Conill- ha fet que el govern encapçalat pel PP al costat de Ciutadans i aquesta formació independent es trontolle. Aquesta ruptura es va produir en la votació durant la sessió d'aquest dilluns del punt de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns immobles (IBI) i en la qual Yago no va votar amb el conjunt del govern, la qual cosa ha encés la indignació de l'executiu conservador.

"Intolerable”, és la forma amb la qual l'equip de govern qualificava la situació, que no ha dubtat de qualificar immediatament a la regidora de "trànsfuga i carregar directament contra Compromís i PSPV, en l'oposició. D'aquesta manera consideren que les formacions progressistes han trencat el pacte antitransfuguisme, i que ho han fet “d'una manera mesquina, rèptil i molt poc apropiada per a un municipi com Bétera, que busca l'harmonia i la convivència dels seus veïns i veïnes”.

En paraules del portaveu del Partit Popular, Manuel Pérez, “amb la ruptura d'aquest Pacte i tal com diu el mateix acord, el seu no compliment és una forma de corrupció i una pràctica antidemocràtica que es burla del que han votats els veïns i veïnes de Bétera en les urnes”. A aquestes paraules la portaveu de Cs, Eva Martínez, ha continuat “s'ha incomplit totalment amb els compromisos i principis bàsics d'aquest Pacte nacional i s'han tirat pel sòl els avanços i els esforços per erradicar aquesta xacra política”.

No obstant això aquesta situació no suposa que automàticament canvie l'aritmètica del ple ja que l'actual govern manté un bloc de 10 regidors (4 PP, 3 Mas Camarena-Torre en Conill i 3 Cs), enfront dels 9 de l'esquerra (6 Compromís i 3 PSPV), i també 1 de Vox i la regidora expulsada que haurà de passar al grup dels no adscrits de mantindre l'acta.

Expulsió del partit

La situació ha fet que el partit Mas Camarena-Torre en Conill s'haja reunit d'urgència per a apartar a María José Yago Villen de les seues files polítiques després de, tal com ha afirmat el portaveu del partit, Carlos Abad, “contravindre els criteris, fonaments i principis bàsics que sustenten aquesta formació així com l'esdevenir de la mateixa dins de l'Equip de Govern”.

D'altra banda l'Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, ja ha pres la decisió de retirar totes les competències delegades que fins al moment ostentava, María José Yago Villen, i que es faran efectives mitjançant decret demà mateix. D'aquesta manera, les delegacions de Dona i Igualtat passaran a ser assumides per altres membres de l'equip de Govern.