Concentració a València contra Martín Villa i la "impunitat" del franquisme

Un centenar de persones ha protestat aquest dijous a l'entrada de la Ciutat de la Justícia de València en una concentració impulsada per la Plataforma de Suport del País Valencià a la Querella Argentina a la qual s'han sumat nombrosos partits, col·lectius d'esquerres i sindicats coincidint amb la declaració de l'exministre Rodolfo Martín Villa davant la jutgessa argentina María Servini. Els manifestants han fet una lectura coral del manifest de la Coordinadora Estatal de Suport a la Querella Argentina Contra els Crims del Franquisme (Ceaqua) en el qual denuncien la "impunitat" de l'exministre Martín Villa, imputat en la causa que investiga la jutgessa argentina.

Lucila Aragó, portaveu de la Plataforma de Suport del País Valencià a la Querella Argentina, considera que es tracta d'una "fita històrica". "És el primer imputat en la querella argentina per crims de lesa humanitat", declara Aragó a aquesta diari. "Fins a hui la justícia espanyola s'ha negat a jutjar a ningú i ha obstaculitzat els passos de la jutgessa Servini", denúncia la portaveu, qui demana a la magistrada argentina que "no es deixe pressionar per les últimes cartes que ha rebut i que continue escoltant a les víctimes". "Martín Villa representa la impunitat de bona part dels aparells de l'Estat", denúncia Aragó.