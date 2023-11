La consellera de Justícia valenciana, de Vox, torna a ignorar la violència de gènere en l’explicació dels seus pressupostos

La consellera de Justícia i Interior del Govern valencià torna a ignorar la violència de gènere. Elisa Núñez, de Vox, que ha retallat les partides per a atenció a les víctimes del delicte, ha omés dilluns la qüestió en la seua compareixença en les Corts Valencianes per a explicar el pressupost del 2024, que retalla també les ajudes a la justícia gratuïta i la prevenció d’incendis.

La titular de Justícia insisteix que les oficines, que en gran manera atenen les víctimes de violència masclista segons l’estadística, “protegisquen totes les víctimes de totes les violències”. Tindran 74,5 milions de pressupost, un 2,9% menys que l’any passat. La consellera ultra, de qui dependrà la reivindicació dels jutjats específics, s’ha compromés a “protegir totes les víctimes de delictes, homes i dones, siga com siga l’agressor i siga com siga el delicte”, evitant la menció al component de gènere en les agressions d’homes a dones.

A més, en la seua compareixença, la representant d’ultradreta ha incidit en el fet que es destinaran recursos perquè els ciutadans coneguen que també és competència de les 37 oficines de víctimes lluitar contra problemes com l’assetjament escolar, l’assetjament laboral o la violència de fills a pares.

Segons la memòria presentada el març, la xarxa d’oficines d’assessorament i justícia gratuïta de la Generalitat Valenciana ha atés quasi 90.000 persones en els seus cinc anys de funcionament, amb els delictes relacionats amb la violència de gènere com a principal causa. Més del 80% de les persones ateses han sigut dones, més de la meitat de les víctimes ho són de violència de gènere i el 70% de les actuacions tenen a veure amb la violència masclista, cosa que implica que les dones que hi acudeixen són víctimes de més d’un delicte o ho són de manera continuada

Interpel·lada per l’oposició, Núñez ha assegurat que la seua antecessora, la socialista Gabriela Bravo, havia de dedicar 10 milions d’euros i 200 professionals, però que només s’han creat 186 llocs de treball. Així doncs, ha justificat, s’han pressupostat els ja existents i s’han incorporat 40 places més.

Entre els objectius del seu departament, Núñez ha ressaltat “mostrar el suport ferm i decidit a la continuïtat del festeig tradicional dels bous al carrer”, així com vigilar el compliment de la normativa dels locals d’oci i retornar als ciutadans sancionats durant la pandèmia l’import de les multes.

Retallades en prevenció d’incendis

La consellera de la branca ultradretana del Govern valencià defensa que les retallades es deuen a la gestió de l’executiu anterior. “Els ajustos que hem hagut de dur a terme responen a la gestió balafiadora del Botànic”, ha afirmat, i després ha vinculat les retallades en prevenció d’incendis a aquesta gestió: “Els bombers forestals de curta duració han de saber això, que no s’han pogut prolongar els seus contractes perquè els anteriors no havien deixat un sol euro autoritzat per Hisenda per a pagar-los”, ha assegurat.

L’oposició ha criticat les retallades d’aquest departament. Compromís s’ha referit a la rebaixa d’un 3% a la protecció de víctimes del delicte i la rebaixa a la justícia gratuïta, que perd dos milions d’euros. El diputat valencianista Jesús Pla ha censurat l’acomiadament de 300 efectius de bombers forestals, i li ha retret que haja hagut de demanar ajuda a Múrcia i Castella-la Manxa en l’extinció a Montitxelvo després d’haver eliminat aquestes places.

“Els seus pressupostos són una bomba incendiària”, li ha retret la diputada socialista Alicia Andújar, que ha denunciat una retallada de 14 milions d’euros en prevenció i extinció d’incendis. “No té en compte la violència de gènere en els seus pressupostos”, malgrat les 70 dones que pateixen una agressió cada dia, ha criticat la so

cialista.