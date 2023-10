Dénia consolida el seu Festival de les Humanitats amb una segona edició dedicada a “mirar endarrere per a saber on anem”

“Salvar la perspectiva de la condició humana” davant les grans mutacions que afecten el nostre temps, amb l’accent en “el diàleg amb la ciència perquè la singularitat humana no es perda”, i “aprendre dels errors, mirant el passat, per a poder avançar” són els plantejaments que Josep Ramoneda, director del Festival de les Humanitats de Dénia, destaca en la segona edició de la trobada, que s’esdevindrà en la capital de la Marina Alta els dies 26, 27 i 28 d’octubre la segona edició amb el títol “Mirar endarrere per a saber on anem”.

La cita, que reuneix intel·lectuals de diverses disciplines i orientacions, es consolida com una cita de referència que l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, destaca per la seua “rellevància, no sols a la Comunitat Valenciana sinó en tot l’Estat espanyol”. Segons Ramoneda, el festival era l’any passat, quan es va estrenar fruit d’una iniciativa del president de la Generalitat Valenciana llavors, Ximo Puig, “una aventura”, però enguany s’ha convertit en “una responsabilitat”.

El Festival de les Humanitats, que compta amb el suport de l’empresa Baleària, que ha creat dins del programa, com explica el seu representant, Josep Vicent Mascarell, un Espai Lluís Vives centrat en el paper de les empreses “no sols en el progrés tecnològic, sinó també en el progrés humà”, involucra en la seua organització les cinc universitats públiques valencianes i la UNED, que té una seu a Dénia.

El Festival de les Humanitats, els continguts del qual dissenya l’equip de La Maleta de Portbou, la revista de pensament que dirigeix Ramoneda, preveu en aquesta segona edició sessions dedicades al passat i el futur de les ideologies; la salut i la tecnologia en un món global; la decadència d’Europa i els canvis en l’hegemonia mundial; l’autoritarisme postdemocràtic; la guerra i les guerres; la utopia, la distopia i el poder; el futur ecològic; el futur de la literatura; els humans més enllà de l’antropocé o la constitució de la humanitat enmig dels canvis que propicien els avanços científics.

Pels actes i les taules redones passaran figures com el compositor turc Zülfü *Livanelli, que protagonitzarà la sessió inaugural; la filòsofa i escriptora Chiara Bottici; l’escriptor i assagista, autor de Fanáticos insulsos,Panjak Mishra; la científica Nuria Oliver; la periodista Soledad Gallego-Díaz; la historiadora i autora de Sed de sangre Joanna Bourke; l’escriptora, autora de Persianas metálicas bajan de golpe, Marta Sanz; l’escriptor i autor d’El fill del xofer, Jordi Amat; el filòsof i investigador Víctor Gómez Pin; i la filòsofa i assagista, autora de Leonas y zorras, Clara Serra, entre altres.

Més enllà dels dies d’una trobada intel·lectual de primer nivell, el Festival de les Humanitats, com destaquen els seus promotors, s’ha convertit en una iniciativa que involucra la societat de Dénia amb activitats i propostes al llarg de tot l’any.