Ford Almussafes signa el seu nou conveni fins al 2026 mentre espera saber al juny si produirà els models elèctrics

El comité d’empresa i la direcció de Ford Almussafes han signat dimecres el XVIII Conveni Col·lectiu vigent fins al 2026, en què s’incorporen les mesures salarials i de flexibilitat previstes en l’Acord d’Electrificació a què va arribar el sindicat majoritari, UGT, amb la direcció europea de la companyia, segons han explicat fonts sindicals.

A les 11 h de dimecres s’ha celebrat una altra reunió de la comissió negociadora, l’únic punt en l’ordre del dia de la qual era l’aprovació del conveni que incorpora els ajustos del pla –acordat per UGT en Colònia el 27 de gener– amb el qual Almussafes aspira a fabricar, a partir del 2025, els dos models elèctrics de la firma a Europa i assegurar així per als pròxims anys una càrrega de treball que es disputa amb la planta de Saarlouis (Alemanya).

A Almussafes esperen la decisió que ha de prendre la direcció de Ford al juny sobre quina de les dues fàbriques produirà els models. En principi, només hi haurà cotxes per a una de les dues fàbriques, segons expliquen els sindicats.

L’acord d’electrificació, condicionat al fet que Ford assigne al juny la plataforma elèctrica, es compon de mesures de flexibilitat, aquestes a partir del 2025, i una “contenció salarial” a cinc anys que inclou “augments salarials tots els anys”, encara que els desvincula de l’IPC i no són consolidables en taules.

El conveni, la signatura del qual coincideix amb el cobrament de la primera paga per l’electrificació, ha tret avant amb el suport del sindicat majoritari i el rebuig de CCOO, CGT i STM. Inclou les mesures que regiran les relacions laborals de Ford en els pròxims cinc anys i han de possibilitar l’adjudicació.

Les mesures

L’Acord d’Electrificació a què va arribar UGT amb la direcció europea està condicionat a l’adjudicació de la plataforma elèctrica i, segons va detallar el sindicat majoritari, es compon de mesures de “contenció salarial” i de flexibilitat.

Quant al primer punt, es tracta d’una “contenció salarial” a cinc anys que inclou “augments salarials tots els anys”, però els desvincula de l’IPC i no serien consolidables en taules per a tota la plantilla. Preveu increments de mil euros per al 2022 –cobrat ja–, 1.500 per al 2023, 2.000 per al 2024 i 2.500 per al 2025. Sumarien en total 7.000 euros fins al 2025, després de la qual cosa el 2026 es reprendria la senda de recuperar l’IPC amb un augment de l’1,6%.

Si no s’adjudiquen els models elèctrics, l’acord no tindria validesa i quedaria reduït a un any en què els salaris haurien d’augmentar un 1% per damunt de l’IPC, amb caràcter retroactiu i amb validesa només per al 2022.

Les mesures de flexibilitat, de la seua banda, entrarien en vigor a partir del 2025. En concret, la jornada diària s’incrementaria en 15 minuts per torn, mentre que els dies de jornada industrial es podrien treballar sense cost addicional “sempre que no calga recórrer a un ERTO”.

Si aquestes dues mesures no foren prou per a atendre la demanda, es podrien programar a partir del 2025 fins huit dissabtes laborables per treballador, amb jornada de descans a canvi i un plus de flexibilitat a partir de 72 euros. Si no fora prou, es podrien fer addicionalment fins deu dissabtes en hores extra per cada treballador

Per fer-ho, s’introdueix una novetat: el torn de nit flexible, que es podria activar sempre amb personal de contractació de Ford durant un mínim de quatre hores garantides al dia amb possibilitat d’ampliar-les si calguera. “Si totes aquestes mesures es quedaren curtes”, l’acord preveu la recuperació del torn de nit complet.

Impugnació i crítiques de la resta dels sindicats

El 74,95% de la plantilla de Ford Almussafes va votar a favor de l’acord que ara s’incorpora al conveni, en una consulta feta per UGT, però el sindicat STM ha impugnat judicialment l’acta del Comité d’Empresa que va aprovar l’acord el 14 de febrer passat, ja que considera que la votació es va fer “amb falta de transparència”, i demana que es repetisca. Segons informen fonts sindicals, a la impugnació de STM s’han sumat també CCOO i CGT durant un acte de mediació

Així doncs, durant les negociacions del conveni, STM ha insistit que “els acords que es prenguen en aquestes negociacions estan supeditats a la sentència d’un jutjat”.

El sindicat STM creu que el XVIII Conveni Col·lectiu és el “pitjor de la història” de Ford Almussafes, perquè “consagra la possible obligació de vindre a treballar més del 40% de dissabtes de l’any, de treballar més temps pels mateixos diners, de tindre congelats els salaris durant quatre anys en uns temps d’IPC desbordats, no vistos des de fa quasi quatre dècades, intentant compensar amb unes quantitats irrisòries no consolidables, la minva econòmica” que patiran els treballadors.

Així mateix, CCOO ha criticat que s’haja fet “cas omís” a les propostes que ha presentat en els plans de teletreball, de flexibilitat i d’igualtat per a “millorar les condicions laborals dels treballadors”. “Aquests acords han sigut signats pel sindicat que l’empresa utilitza per a formalitzar i legalitzar tot el que necessita. Un sindicat que signa tot el que li posen damunt la taula sense proposar cap mena de millores per als treballadors”, ha retret.

Quant a CGT, no poden “entendre que es puga signar el pitjor conveni de la història de la factoria”, perquè “pot ser que els treballadors perden en els pròxims quatre anys un 15% de poder adquisitiu” d’acord amb la senda de l’IPC, han lamentat fonts d’aquest sindicat, que també afigen que, si l’electrificació suposarà “un 30% menys de mà d’obra necessària segons l’empresa”, és “incomprensible” que s’augmente en 15 minuts la jornada laboral.

Incendi i aturada de producció

D’altra banda, la jornada de dimecres ha arrancat amb un incendi de matinada en la cabina de ceres de la planta de pintures. Així mateix, a les 10 h s’ha convocat d’urgència la comissió de seguiment de l’ERTO vigent fins al juny en la factoria valenciana per la inestabilitat del subministrament.

Durant la reunió, a què ha acudit només la representació social d’UGT, la direcció ha comunicat als sindicats que aquesta vesprada mateixa pararia la producció en torn de vesprada en tots els sistemes.

STM ha criticat que s’informe de la parada als treballadors “a tan sols 3 hores i 29 minuts” del seu torn. Ha recordat “aquells temps en què, quan esdevenia una situació inesperada, calamitosa per a la producció, se solucionava amb un atur tècnic, en què el treballador no patia minva econòmica i se l’avisava que es quedara a casa”. “No obstant això, ara, els lloms de la plantilla han de suportar-ho”, ha criticat.