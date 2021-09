La justícia sueca reclama per sostracció de menors una dona acollida per violència masclista a la Comunitat Valenciana

“Si agafe aquest avió... No sé si em dispararan en sòl suec o si fins i tot sobreviuré”. C., una jove sueca víctima de violència masclista haurà d’abandonar Espanya dijous amb una ordre policial arran d’una denúncia interposada pel seu agressor. El centre de protecció per a víctimes de violència masclista en què resideix ha rebut una ordre policial perquè siga traslladada al seu país d’origen a declarar en un procediment de sostracció de menors interposat per l’home de qui té una ordre de protecció. El trasllat obliga la jove a agafar un vol dijous de matinada amb un dels seus fills, de cinc anys d’edat, i custòdia policial per comparéixer davant l’autoritat judicial del país escandinau.

C., una dona de 27 anys i mare de quatre xiquets, s’ha vist immersa en una espiral de violència en els últims sis anys. La jove va patir una agressió sexual i maltractaments reiterats a Suècia el 2015 per part d’un home i va abandonar el país amb una identitat protegida i dos fills menors d’edat, un d’ells de l’home que la va agredir de manera reiterada. El 2017 la jove arriba a un municipi de la Comunitat Valenciana, on inicia una nova relació amb un home de nacionalitat macedònia, R., amb el qual té dos fills més i que acaba dos anys després, a la primavera del 2021.

Segons la denúncia de la jove, decideix finalitzar la relació conjugal amb aquest home en assabentar-se que és casat i amb uns quants fills al seu país d’origen, la qual cosa dona lloc a nous episodis de violència que denuncia en la Guàrdia Civil. La justícia espanyola estableix mesures cautelars i C. entra a l’abril del 2021 en el programa de protecció Viogen, traslladada a un centre d’acolliment per a ella i els seus quatre fills en un municipi valencià. Entre les mesures cautelars el jutjat dicta una ordre d’allunyament de R. respecte de la jove al febrer, que l’impedeix acostar-se a ella a menys de 300 metres i comunicar-se a través de qualsevol via. Els informes d’avaluació dels serveis de protecció indiquen que els menors “han estat exposats a violència en diferents formes” i són “testimonis presencials de situacions de maltractament” cap a sa mare, amb “explosions de violència” per part de l’home i assenyalen que la mare mostra “molta afectació” per les conseqüències de la violència en els seus fills. Els informes detecten una situació de “vulnerabilitat especial” dels menors.

Mesos després del seu acolliment, el centre en què se li dona suport i tutela ha rebut una ordre de la Unitat de Cooperació Policial Internacional –el denominat Sirene– per al seu “lliurament en llibertat” a Suècia “amb reclamació en aquell país per un delicte de sostracció de menors”, que obliga la jove i el seu primer fill a tornar a sòl suec. L’escorta del país escandinau es farà càrrec d’aquesta i del menor, indica la comunicació consultada per aquest diari, que subratlla que “l’autoritat judicial no té previst acordar sobre això cap mesura cautelar de caràcter personal”.

La jove i el seu entorn en el municipi valencià en què resideix reclamen a les autoritats espanyoles que prioritzen la seua protecció com a víctima de violència masclista i han llançat una petició d’ajuda per a evitar que el menor quede en mans del seu agressor i la seua separació dels altres tres germans. La jove a penes té xarxa de suport en el municipi valencià en què resideix, encara que sí certes persones que exerceixen de suport. Segons expressa el seu entorn, C. té por de la separació dels seus fills –el més menut, de quatre mesos, viatjarà amb ella– i la reacció del seu maltractador, que sap el vol de tornada. “El pare del seu primer fill, que la violava des del 2015, l’acusa de segrest”, reiteren persones pròximes a la dona, que temen per la seua seguretat. “A Espanya se sent protegida i a Suècia, totalment desprotegida”, sentencien. De moment, dos menors quedaran sota tutela del centre en què resideix.