Els centres valencians d’atenció precoç reclamen més recursos contra les llistes d’espera

Els professionals dels centres d’atenció precoç de la Comunitat Valenciana van eixir al carrer dimecres per demanar més recursos que permeten millorar l’atenció i reduir les llistes d’espera, a més d’exigir que es modifiquen alguns aspectes l’ordre que va entrar en vigor el mes de juliol passat i que modifique alguns aspectes en el funcionament dels centres.

Convocat per l’Associació Valenciana de Professionals d’Atenció Precoç (AVAP), el personal d’aquests recursos que atén xiquets de 0 a 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne van fer una aturada laboral de 4 hores i es van concentrar davant les direccions territorials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló, València i Alacant. Segons van informar, la Conselleria obrirà un procés de diàleg per analitzar les seues propostes.

Entre els aspectes que demanen, destaca que, segons la Instrucció 3/2020, pel que fa a la ràtio d’atenció per plaça finançada s’atendrà, pel seu caràcter ambulatori, a 1,71 usuaris al mes, almenys.

Des de l’Associació, no obstant això, consideren que la ràtio de l’1,71 es va sol·licitar als centres d’atenció precoç com “un esforç temporal per a baixar les llistes d’espera” tanmateix s’ha convertit en una obligació, cosa que posa en risc la qualitat del servei.

“Aquest esforç que se’ns va demanar en el seu dia i a què vam respondre amb l’ànim de col·laborar amb la Conselleria assumint una pressió assistencial transitòria, s’ha convertit en una obligació insuficient (per a la Conselleria) i està utilitzant-se per a argumentar que hauria de ser la nostra dinàmica diària per a rendibilitzar els centres”, expliquen.

“Les llistes d’espera, actualment entre dos mesos i nou, es redueixen amb més centres i plantilla, i no amb més pressió assistencial. El problema és la falta de finançament de l’atenció precoç en la nostra comunitat, que no cobreix les necessitats requerides”, lamenten.

Per aquest motiu, des d’AVAP sol·liciten que es creen més centres perquè hi haja més places, ja que “a la Comunitat Valenciana hi ha una insuficiència de places”. Els centres han assumit “l’augment de ràtio sí, el que caldria valorar és a costa de què o què és el que s’ha perdut”, expliquen.

Una sessió a la setmana

Una altra de les qüestions amb què discrepen és que des de l’entrada en vigor de la nova instrucció “amb caràcter general, per a les noves sol·licituds d’atenció precoç, una intensitat de tractament inicial d’1 sessió setmanal” i “qualsevol modificació en la programació de sessions dels xiquets/es atesos en els CAT ha de ser també justificada”. A més, “cal l’aprovació per part de l’equip de la direcció territorial per a prestar més d’una sessió setmanal”.

Sobre aquest tema, la proposta d’AVAP és que siga l’equip professional el que decidisca de manera competent el nombre de sessions que necessita el xiquet o xiqueta.

A més, sol·liciten que la formació dels professionals siga prevista dins de l’horari laboral i finançada per la conselleria, que els drets laborals dels professionals siguen respectats com en qualsevol altre sector (malaltia, permisos hospitalaris, permisos sindicals, formació, esmorzar) i que es tinga en compte que els directors dels centres necessiten temps específic per a fer les seues funcions i tasques sense que supose carregar de més faena els altres tècnics.

Resposta de la Conselleria

Traslladades aquestes qüestions, la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert, ha destacat que la nova normativa sobre els centres d’Atenció precoç (CAT) “ajudarà a millorar la qualitat del servei públic que reben els menors de 0 a 6 anys amb trastorns del desenvolupament o amb el risc de patir-ne i, en cap cas, suposa un minvament de les prestacions ni de les atencions en aquests centres”.

En aquest sentit, pel que fa a les sessions setmanals establides per a cada xiquet o xiqueta, Albert ha recordat que la nova instrucció, en vigor des de l’1 de juliol de 2022, “estableix, amb caràcter general, per a les noves sol·licituds, un tractament inicial d’una sessió setmanal, encara que excepcionalment, després de l’avaluació individualitzada de cada cas, l’equip de professionals del CAT pot determinar que el xiquet/a necessita una intensitat de tractament més alta”.

En general, segons la informació de les fitxes mensuals d’atenció, els centres fan una mitjana d’una sessió setmanal per xiquet. L’evidència científica avala que “més intensitat no sempre és garantia de resultats més bons”, segons Albert.

La programació d’una sessió setmanal es considera suficient en termes generals, però tanmateix, si després de l’avaluació individualitzada de cada cas l’equip de professionals del centre valora que el xiquet o xiqueta necessita una intensitat de tractament més alta d’una sessió setmanal, es justificaran els motius, que seran valorats i validats per l’equip d’atenció precoç.