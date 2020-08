Els ramaders rebran 289.000 euros de les diputacions de València i Castelló després de sacrificar 3.000 bous i demanen més ajudes

Les diputacions de València i Castelló, totes dues governades pel PSPV-PSOE i Compromís, atorgaran línies d’ajudes als empresaris taurins per a mantindre el bestiar i evitar sacrificar-lo. Les corporacions socialistes tramiten una partida que ronda els 300.000 euros entre totes dues administracions per cobrir part de la despesa de les 90 ramaderies de bestiar autòcton, emprada per als festejos taurins, que s’han paralitzat per la pandèmia. La Diputació d’Alacant, presidida pel PP, encara no ha decidit si invertirà diners públics en el manteniment dels bous braus.

Els empresaris taurins i representants dels ramaders s’han reunit amb els tres presidents de les corporacions provincials per traslladar la situació del sector. En les protestes, els ramaders amenacen d’haver de sacrificar 6.000 dels 10.000 caps de bestiars, perquè no poden assumir les despeses de mantindre’ls. Segons les federacions taurines, ja s’han sacrificat 3.000 exemplars. Els representants dels ramaders expliquen que dels festejos taurins obtenen els ingressos per a mantindre’s tot l’any, una situació que la pandèmia ha impossibilitat. Només el mes d’agost concentra més de 4.000 exhibicions de bous al carrer a la Comunitat Valenciana de les 8.000 anuals i, fins al moment, només 3 municipis han demanat autorització a la Generalitat per a fer-ne.

La Diputació de València, presidida per Toni Gaspar, destinarà un màxim de 170.000 euros a les ramaderies de bou brau, amb un màxim de 20.000 euros per explotació. Seran subvencionables les despeses d’alimentació i veterinaris, segons l’ordre publicada dimecres en el Butlletí Oficial de la Província. Les ajudes es destinen a persones físiques o jurídiques, incloses societats cooperatives i societats agràries de transformació titulars d’explotacions ramaderes de bestiar brau amb una classificació zootècnica de ‘boví de lídia’, situades a la província de València que acrediten la titularitat a data 1 de gener de 2020 i la mantinguen en la data d’emissió del certificat justificatiu emés per l’Oficina Comarcal Agrària.

A Castelló, província que aglutina el gros dels festejos taurins, les ajudes previstes seran de 119.000 euros. La corporació que dirigeix el socialista José Martí recalca l’esforç de l’entitat, que està en un pla de contenció de despesa, i ha reunit la quantitat sobre la base de renúncies d’altres festejos taurins que no s’han celebrat. S’estima que a la província es crien prop de 4.000 exemplars de bestiar autòcton. La convocatòria d’ajudes està en elaboració, segons expliquen des de la corporació provincial, i es preveu aprovar-la en el ple de setembre.

Martí es va reunir al final de juliol amb representants de la Unió Ramadera del Llevant, que consideren insuficients les ajudes, per explicar les limitacions del pla econòmic financer de la diputació. La línia es nodreix de 61.000 euros resultants de les renúncies de les penyes taurines a les subvencions que concedeix l’Àrea de Cultura i dels 57.450 procedents dels actes taurins de l’Escola Taurina que no es van arribar a celebrar per la suspensió de la Magdalena de Castelló, segons va informar la corporació.

La Diputació d’Alacant, governada pel popular Carlos Mazón, encara no ha decidit si habilitarà una línia per als ramaders. Malgrat que el PP ha sigut el partit més bel·ligerant en la defensa de la tauromàquia i la corporació ha rebut els representants taurins, no confirma si hi haurà un pla d’ajudes. Les reunions, expressen fonts de presidència, han sigut per a conéixer la situació del sector –amb presència escassa a la província, a penes cinc ramaderies de bestiar brau– i el gabinet de Sánchez està a l’espera de rebre la proposta concreta dels empresaris.

Malgrat les subvencions provincials, les federacions taurines insisteixen a la Secretaria Autonòmica d’Emergències perquè des del Govern autonòmic s’elabore un pla de recuperació del sector. En cas contrari, adverteixen, no podran mantindre els animals.