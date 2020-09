Els sanitaris de l'atenció primària valenciana estudien mesures per autogestionar-se les agendes davant la falta de solucions de Sanitat

Els representants del Fòrum de Metges d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana no s'han mostrat precisament satisfets després de la reunió que han mantingut amb responsables de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública aquest dimarts a la vesprada i que s'ha prolongat algunes hores, fins entrada la nit.

Després de la trobada, l'entitat ha emés un comunicat en el qual han anunciat que sol·licitaran als seus serveis jurídics "l'elaboració d'una sèrie d'accions perquè els metges presten una atenció adequada. Es tracta d'autoregular, sota un marc legal, deontològic i de seguretat del pacient, la inassumible demanda assistencial actual". En altres paraules, els metges estudiaran la possibilitat d'autorregular-se les agendes fins que arriben els reforços anunciats per Sanitat.

Des del Fòrum han recordat a l'Administració que "és necessari augmentar les consultes presencials, però amb recursos adequats i no amb agendes desbordades si es vol prestar una atenció de qualitat i fer front a la pandèmia".

A més, han lamentat que "la conselleria dilata en el temps l'execució de les mesures de millora" i han explicat que "l'administració ha comunicat que ha iniciat la tramitació del Pla de Xoc en Atenció Primària i la paga extraordinària per la COVID19".

Sobre la presència de vigilants en els centres de salut, han comentat que "Sanitat està valorant on situaran els guàrdies jurats per a reforçar la seguretat".

El Fòrum ha insistit a rebutjar que "els terminis seguisquen sense concretar-se, que les mesures no estiguen executades i que ni tan sols s'hagen abordat la resta de reclamacions per a donar solució al col·lapse d'Atenció Primària".

Com ha informat eldiario.es, el col·lectiu d'atenció primària sol·licita que es doblen torns de manera voluntària i remunerada de manera que les vesprades es dediquen en exclusiva als casos de COVID-19 i el matí quede en exclusiva per a tractar els pacients de la resta de patologies. Els metges van realitzar una aturada de 10 minuts dilluns passat per a visibilitzar el seu malestar pel problema de saturació dels ambulatoris, després del qual van aconseguir forçar la reunió d'aquest dimarts.

El president del Govern Valencià, Ximo Puig, té prevista una reunió aquest dimecres amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i amb la recentment nomenada Comissionada d'Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut, María José Lloria.