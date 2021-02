El Govern valencià estudia sancions de fins a 30.000 euros a sis residències per haver permés l’accés de polítics i equips de televisió

Polítics que s’han vacunat en les residències de persones majors de les seues localitats saltant-se l’ordre establit pel Ministeri i la Conselleria de Sanitat, o que han accedit acompanyats d’equips de televisió per publicitar-ho, com va ser el cas de l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, en el pitjor moment de la pandèmia amb 1.600 persones majors mortes en residències i casos positius en 158 centres, 65 de les quals intervingudes per Sanitat fins a divendres 12 de febrer.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, ha posat la lupa en aquestes situacions pel risc que pot comportar per als mateixos residents i ja ha obert expedients informatius a sis residències per determinar si es van saltar els protocols de seguretat establits i, per tant, si van incomplir el decret llei 12/2020 que regula les condicions d’accés per a aquests centres, als quals en aquests moments només pot accedir el personal, els proveïdors i els familiars amb cita prèvia.

Segons han informat fonts del departament esmentat, l’article 6.8 de la normativa estableix com a infracció greu amb possibilitat de multa de fins a 30.000 euros “l’incompliment del règim de visites, eixides i ingressos establits en els plans de contingència dels centres de serveis socials”. Les sancions recaurien en les mateixes residències.

En concret, Igualtat investiga els fets esdevinguts en dues residències de la Nucia, una del grup Savia i l’altra denominada Montebello, en un altre centre del grup Savia a Oriola, la residència Santa Llúcia de Dénia, Sant Antoni Abat de Vilafermosa i la residència Orpea del Campello.

A la primera va accedir l’alcalde de la localitat, Bernabé Cano, que a més ja s’havia vacunat saltant-se el protocol, amb un equip de reporters de la televisió local per gravar-se mentre les persones majors es vacunaven, elevant així el risc d’un brot eventual en una residència que de moment no ha tingut contagis.

En el segon cas, va ser la regidora de Residents Estrangers de la Nucia, Jessica Gommans, que també va accedir a la residència Montebello per fer-se la foto durant la jornada de vacunació, fets que també investiguen des d’Igualtat.

També s’investiga el que va passar en una altra residència del grup Savia a la ciutat d’Oriola, a la qual, com va informar aquest diari, va accedir i es va vacunar José Galiano, regidor de Sanitat de l’Ajuntament, governat pel PP amb majoria absoluta.

L’alcalde de Vilafermosa, Luis Rubio, es va vacunar el 10 de gener passat en la residència municipal de persones majors Sant Antoni Abat de la localitat de l’Alt Millars, de la qual és administrador com a alcalde.

La ja exregidora de Sanitat, Igualtat i Benestar Social pel PSPV-PSOE de Dénia, Cristina Morera, i el seu marit, van fer el mateix el 12 de gener passat en la residència municipal Santa Llúcia de la capital de la Marina Alta, fets que també estan en fase d’investigació. Morera és l’única política que ha dimitit de les seues funcions per haver-se saltat l’ordre de vacunació.

Finalment, Igualtat investiga el que va passar en la residència Orpea del Campello, un centre que va patir un brot virulent que va deixar 20 residents morts al final de l’any passat. No obstant això, fa poc hi va accedir un equip d’Alacantí TV per gravar un reportatge sobre el procés de vacunació a l’interior del centre. Els responsables de la residència hauran de justificar les circumstàncies en què van permetre entrar-hi l’equip de reporters i si es van complir tots els protocols de seguretat.