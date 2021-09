La “gran aposta” valenciana per la Formació Professional: el curs arrancarà amb 7.300 noves places

Dimecres que ve comencen a la Comunitat Valenciana les classes en Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional (FP), un curs marcat per un augment del personal docent fins a 77.916 mestres i professors (un 2,4% més) i una reducció en el nombre d’alumnes fins a 787.565 (un 0,35% menys), cosa que es tradueix en una reducció de la ràtio d’estudiants per aula d’un punt (20,7).

La “gran aposta” del Govern valencià, tal com reconeixen el conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic Miguel Soler, és la Formació Professional, on augmenten considerablement el nombre d’alumnes. En concret, el pròxim curs arrancarà amb 6.526 places noves per l’obertura de 197 cicles formatius i 23 cursos d’especialització nous a la Comunitat Valenciana, a què caldrà afegir 800 places més que s’oferiran en els pròxims dies (7.326 en total). Precisament, aquestes places s’oferiran en cicles formatius de la família de la Informàtica i Comunicacions (1.065 noves places), Serveis Socioculturals i a la Comunitat (639), al mateix temps que destaquen els nous cursos d’especialització vinculats a la sostenibilitat mediambiental (483).

Així doncs, la Conselleria d’Educació preveu que a partir de dimecres al voltant de 107.000 estudiants comencen les seues classes en diferents programes de Formació Professional. Això suposa un 6% més que el curs passat i un 29% més que el 2015, l’any en què va accedir al Govern el primer Consell del Pacte del Botànic amb PSPV i Compromís (llavors Podem recolzava des del parlament). “És l’etapa educativa que ha crescut més” en aquest període, tal com reconeix Soler.

La raó, segons el secretari autonòmic d’Educació, es deu a dos factors: l’increment d’una oferta formativa “ajustada” a les necessitats del teixit productiu i a les “grans oportunitats d’ocupabilitat futura” que presenten aquests estudis. Així doncs, es tracta de potenciar un canvi de model productiu i d’apostar per un creixement econòmic sostenible que puga donar resposta tant a la població com als diferents sectors productius. Es tracta d’ajustar-se al que es planteja en el conjunt de la Unió Europea des de fa temps: “Els càlculs que es fan és que en set o huit anys, el 85% de la població requerirà tindre, com a mínim, una Formació Professional de grau mitjà”.

Entre les estratègies previstes per a l’optimització de l’FP, Soler ha avançat la creació de 19 consells territorials de Formació Professional en què participaran ajuntaments, empresaris, sindicats i instituts per analitzar les necessitats de cada zona o comarca i ajustar l’oferta de cicles: “Que cada comarca determine què vol ser de major”. “Caldrà analitzar quina és la situació, i d’acord amb aquesta anàlisi, tancar uns cicles que no tenen gran demanda i obrir-ne uns altres que siguen necessaris”, ha apuntat Soler.

Manteniment d’avions en l’aeroport de Castelló

En aquest punt, Soler ha recordat que l’aeroport de Castelló acollirà des del pròxim curs una nova FP de manteniment d’avions, uns estudis adscrits a l’IES la Vall d’Alba. L’FP d’aeronàutica en l’aeròdrom castellonenc s’iniciarà amb el grau mitjà de Muntatge d’Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics.

El nou cicle de grau mitjà de Muntatge d’Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics constarà de 2.000 hores de formació repartides en dos cursos. El pròxim curs, 2021-2022, ofereix 30 places de primer (s’hi han presentat 48 sol·licituds), i el curs següent, el 2022-2023, s’implantarà el segon curs, que permetrà graduar-se en aquesta primera promoció. Amb vista al curs 2022-2023, també està previst implantar el cicle de grau superior de Manteniment Aeronàutic d’Avions amb Motor de Turbina, així com dos cicles més de la mateixa família.

Aquest cicle formarà personal tècnic en muntatge d’estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics que podrà treballar en empreses dedicades a fer el muntatge, el manteniment, el segellament, la pintada i la instal·lació de sistemes i equips d’aeronaus de passatgers, de transport i militars, avions de vol sense motor, avions lleugers i aeronaus d’ala rotativa.

Per dotar de serveis que facen factible la formació pràctica i teòrica de l’alumnat, la societat pública Aerocas ha impulsat la construcció d’un hangar de 500 metres quadrats i més de tres metres d’altura, amb l’objectiu d’allotjar-hi les peces d’aeronaus de gran volum amb què l’alumnat aprendrà les tasques de manteniment, ja que els cicles d’FP d’aviònica tenen un fort component mecànic.

Així doncs, en el nou hangar es localitzaran els tallers de soldadura, mecànica i manteniment, on l’alumnat farà pràctiques formatives. Aquesta instal·lació, que té un pressupost de 300.000 euros, anirà situada en la zona de l’aeroport dedicada a la implantació d’empreses, al costat del centre de manteniment d’avions de la companyia Brok-air i l’hangar de l’escola de vol Panamedia.

A més, la primera planta de l’edifici de l’aeroclub, que disposa d’una superfície útil de 235 metres quadrats, s’habilitarà per acollir un aulari polivalent, laboratoris i els departaments del personal docent de la Conselleria d’Educació.