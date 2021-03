Un jutge anul·la el descompte en la nòmina d’una funcionària per la vaga del 8M perquè està mal calculat

Un jutge ha anul·lat el descompte que la Generalitat Valenciana va aplicar a una funcionària en la nòmina per haver participat en la vaga del 8 de març de 2019 perquè està mal calculat.

La dona, tècnica superior de gestió en educació social adscrita a la direcció territorial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, va posar un recurs de reposició contra la resolució del sotssecretari de la conselleria que li va imposar un descompte de 40,83 euros, que es va desestimar. La funcionària va interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució i el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València li ha donat la raó.

El jutge considera, tal com al·legava la funcionària, que “l’Administració ha fet servir un mètode de càlcul alié a l’establit legalment per a determinar l’import a descomptar per l’exercici del dret de vaga, i ha descomptat un import superior al resultant d’aplicar el mètode de càlcul predeterminat per la normativa d’aplicació”.

Així doncs, la Generalitat Valenciana va aplicar un descompte retributiu calculant les retribucions íntegres mensuals, a més de la part proporcional de la paga extraordinària, després de ser dividides per 30. Després aplica una multiplicació pel coeficient 1,4 (resultat de dividir set dies de la setmana entre cinc de faena).

La sentència recorda que, segons la jurisdicció laboral, la deducció s’ha d’aplicar descomptant al treballador el nombre d’hores reals deixades de treballar. El mètode de càlcul del valor de cada hora consisteix a dividir el total de les retribucions anuals que el funcionari té obligació de prestar, afegint-hi les hores corresponents a les 14 festes laborals i al període anual de vacances.

La decisió de l’Administració, després de dividir per 30 les retribucions íntegres mensuals, de multiplicar el resultat pel coeficient 1,4, vulnera, segons el magistrat, la normativa, per la qual cosa la fallada reconeix el dret de la funcionària al fet que se li reintegren les “quantitats llevades indegudament més els interessos legals reportats”.