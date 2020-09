El jutge imputa per blanqueig i alçament a qui va ser home de confiança de Camps en l’empresa de construcció de col·legis que va provocar un forat milionari

Máximo Caturla, l’exsecretari autonòmic d’Educació del govern de Francisco Camps i responsable de la saquejada empresa pública Ciegsa (dedicada a la construcció de col·legis) ha sigut citat a declarar com investigat per blanqueig i alçament de béns pel titular de Jutjat d’Instrucció número 18 de València, que investiga el cas Taula. La imputació de Caturla i de la seua empresa Estilo Kiki SL es produeix, tal com va avançar Las Provincias, arran de la incorporació al sumari d’un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que apunta a un presumpte alçament de béns per part de l’expolític del Partit Popular. L’informe aprecia “fets indiciaris de la possible existència d’un delicte d’alçament punible, així com de blanqueig de capitals”, segons la provisió del jutge. Caturla ha sigut citat a declarar el pròxim 15 d’octubre.

L’expolític del PP va tindre coneixement, abans de les detencions del cas Taula, de l’existència d’un procediment judicial en contra seu, llavors secret, segons l’últim informe de l’UCO que analitza la “despatrimonialització” dels seus béns. El jutge també imputa l’empresa familiar Estilo Kiki SL i sol·licita a la mercantil que designe advocat i procurador. Caturla, un dels principals imputats en la peça separada G que investiga la presumpta corrupció en l’empresa pública de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcció de col·legis, es va desembarassar de part dels seus béns, abans de ser detingut el 26 de gener de 2016, per “evitar possibles mesures en contra del seu patrimoni”, conclou l’UCO. L’expolític del PP va vendre un habitatge a Dénia, una nau industrial i sis dels seus 18 vehicles.

Els agents de l’institut armat van requisar en l’escorcoll del seu domicili una sèrie d’anotacions manuscrites per Caturla amb una mena de full de ruta per a defensar-se davant la que li queia damunt que inclou anotacions sobre l’evolució del seu patrimoni. L’home de Camps en l’empresa Ciegsa (Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA) va fer una ampliació de capital en l’empresa familiar Estilo Kiki SL i va cedir la seua participació als seus tres fills, encara que, tal com destaca l’UCO en l’informe, va mantindre “l’usdefruit d’aqueixes participacions de manera vitalícia”. L’investigat també va canviar de número de telèfon mòbil (fet que “la pràctica policial evidencia com una de les accions desenvolupades habitualment per les persones que es consideren objectius d’una intervenció de les seues comunicacions”, segons apunta l’UCO).