La jutgessa valenciana que es va negar a celebrar un matrimoni gai tomba el confinament de Benigànim

La titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València, Laura Alabau, ha tombat la resolució de la Generalitat Valenciana per a confinar el municipi de Benigànim. Alabau, que es va oposar com a jutgessa a Dénia i responsable del Registre Civil a la celebració de casaments entre persones del mateix sexe, considera que el tancament del municipi no és necessari per a abaixar la corba de contagis “ja que es poden aconseguir uns resultats idèntics amb l’aïllament de les persones afectades”.

La Conselleria de Sanitat ja prepara una altra instrucció per mantindre el confinament municipal i oferir seguretat jurídica a les forces i cossos de seguretat de l’estat i a l’ajuntament de municipi valencià.

En la seua argumentació, la jutgessa considera que l’aplicació de l’estat d’alarma per part del Govern d’Espanya “va comportar un elevat cost social i econòmic, pressió sobre la salut mental de la població i un canvi radical en la vida quotidiana dels ciutadans”. Assegura Alabau que aquest impacte no és justificable a Benigànim “i no supera el judici de proporcionalitat, quant a sacrifici de drets primaris”.

Fonts de la Conselleria de Sanitat expliquen que és la primera vegada que un jutjat valencià tomba una de les seues resolucions des que va començar la pandèmia. I és que totes les actuacions que du a terme l’Administració es comuniquen als jutjats valencians per si contravingueren algun dret. En aquest cas, la jutgessa no ha ratificat la resolució de 30 d’agost que va motivar el tancament del municipi, el primer en la Comunitat Valenciana.

Alabau és una jutgessa que es va donar a conéixer l’any 2004 perquè va recórrer al Tribunal Constitucional la llei que va impulsar el Govern d’Espanya per a permetre els matrimonis entre persones del mateix sexe. Aquest recurs, i el seu control sobre el Registre Civil, van impedir que dues dones pogueren casar-se durant mesos. L’alt tribunal va tombar la seua pretensió un any després.

“Prohibeix el sagrament cristià”

“De la ponderació dels interessos en conflicte, s’aprecia que la resolució dictada adopta mesures fins i tot més oneroses que l’estat d’alarma decretat pel Govern, ja que acorda no sols el tancament dels llocs de culte, preveia l’assistència a aquests amb les degudes garanties de distància social, sinó que qualifica com a esdeveniments socials la dispensació de sagraments cristians, i els prohibeix”, argumenta en la seua interlocutòria emesa aquest 1 de setembre.