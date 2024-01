L’alcalde del PP oficialitza la censura prèvia al festival d’art de Fanzara, un “escàndol”, segons Compromís

L’alcalde de Fanzara, el popular Marc Diago, ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló la polèmica ordenança municipal sobre façanes que posa en perill la continuació del festival d’art urbà de la petita localitat, convertida en un referent internacional. L’anunci obri l’expedient a informació pública pel termini d’un mes. A partir de la publicació en el butlletí, els organitzadors del Museu Inacabat d’Art Urbà (MIAU) poden plantejar les seues al·legacions a l’ordenança municipal.

La decisió de l’alcalde de Fanzara suposa un autèntic torpede per a l’organització de l’esdeveniment. L’ordenança imposa que “totes les intervencions artístiques o obres d’art que hagen de ser pintades, seran supervisades prèviament per l’Ajuntament”, obliga a presentar un esbós per a obtindre l’autorització i prohibeix “frases, dibuixos o similars de caràcter polític”.

Els organitzadors del MIAU tenen prevista una reunió amb els veïns, convocada el pròxim 13 de gener, per a explicar els motius de la decisió de paralitzar el festival capdavanter.

L’esdeveniment cultural ha comptat en les seues huit edicions amb 107 muralistes i escultors participants i 160 intervencions acumulades dins del museu.

Per part seua, Compromís ha visitat dijous la localitat de l’interior de Castelló per donar suport al capdavanter festival d’art urbà. El síndic en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, el portaveu adjunt, Vicent Marzà, i la diputada Verònica Ruiz s’han reunit amb els organitzadors del MIAU juntament amb els representants de la formació valencianista en la Diputació de Castelló David Guardiola i Maria Fajardo.

“Volíem vindre-hi per escoltar la gent que va iniciar un projecte artístic de reconeixement internacional, que ara perilla per la censura del PP”, ha explicat Baldoví, que ha mostrat el suport de Compromís “per a blindar un dret bàsic: que els artistes s’expressen en llibertat, com han fet fins ara, en els murs de les cases d’aquest museu a l’aire lliure”.

Una ordenança “retrògrada”

La formació ha registrat una proposició no de llei (PNL) en les Corts Valencianes que insta la retirada de l’ordenança “retrògrada del PP de Fanzara”. “És inadmissible”, ha afegit Verònica Ruiz, portaveu de Cultura de Compromís, que el nou ajuntament sorgit de les urnes en les eleccions municipals del 28 de maig passat “tinga la potestat unilateral de decidir què es plasma i què no en les façanes i els murs de Fanzara”

La parlamentària autonòmica també ha demanat al consistori que torne a l’associació que organitza el MIAU l’espai cedit en l’última dècada per a organitzar exposicions i emmagatzemar obres. “És un escàndol que els hagen desallotjat d’una part important del local social i que denigren una associació que ha cohesionat el veïnat del poble des de la cultura i ha fet possible que Fanzara es convertisca en un dels museus d’art urbà més visitats de tot Europa”, assenyala Ruiz.

Per part seua, David Guardiola ha anunciat que la formació impulsarà en la Diputació de Castelló i en pobles de les comarques del nord una moció de suport al festival, “un projecte que ha demostrat la capacitat que té la cultura per a dinamitzar aquest poble en un context de risc de despoblació”, ha afirmat.