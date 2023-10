L’edil de Vox a Borriana que va censurar llibres LGTBI convida un dibuixant de còmics que fa “apologia del feixisme”

Jesús Albiol, el regidor de Vox de Cultura de l’Ajuntament de Borriana que va tractar de censurar llibres de temàtica LGTBI a la biblioteca municipal, ha programat una mostra de còmics en la localitat que inclou l’autor Ignacio Ruiz Moreno. Es tracta d’un il·lustrador, segons denuncia Esquerra Unida de Borriana, “defensor de les idees feixistes i antidemocràtiques en diverses publicacions i fòrums clarament lligats a l’extremisme ultradretà”, com ara la Fundació Cultural Ohka o l’editorial Fides.

L’alcalde popular, Jorge Monferrer, governa a Borriana amb els quatre edils de Vox, entre ells Jesús Albiol, exdiputat autonòmic de la formació ultra en les Corts Valencianes.

Totes dues cases editorials “publiquen habitualment obres literàries en què es fa apologia del nazisme, el franquisme, la Falange i altres qüestions similars”, afig el comunicat de la formació, que no té representació en la corporació municipal.

L’exposició ‘Per art de Manga’, un projecte del comissari i historiador de l’art Julio César Abad Vidal, pretén reflexionar sobre la influència del manga entre els creadors visuals contemporanis a Espanya.

La mostra també inclou “en la seua integritat en un format expositiu inèdit una historieta d’Ignacio Ruiz Moreno que s’ocupa del colossal escriptor japonés Yukio Mishima i, molt en particular, del seu suïcidi ritual per seppuku [el ritual de suïcidi nipó per desentranyament] el 25 de novembre de 1970”, segons va anunciar l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Borriana.

La formació d’esquerres critica que l’autor programat “publica habitualment amb organitzacions ultradretanes” i manté un blog en la xarxa en què “fa clara apologia del feixisme, el racisme o el negacionisme climàtic”.

La mostra, inaugurada el 16 d’octubre passat a la sala d’exposicions del CMC La Mercé, està programada fins al pròxim 26 de novembre.

L’edil de Vox, responsable de Cultura, va tractar de censurar llibres de temàtica LGTBI contra el criteri tècnic de la Biblioteca Municipal de Borriana. Prèviament, va cancel·lar la subscripció a publicacions com Camacuc, Cavall Fort, El Temps o Enderrock.