L'esquerra conservarà la Diputació de València gràcies al còmput que beneficia el partit de Jorge Rodríguez

Beniatjar amb 207 habitants i Bufali amb 156 són els municipis de la comarca de la Vall d'Albaida claus per decidir el govern de la Diputació de València per als pròxims quatre anys. I és que d'ells ha depés que el diputat pel partit judicial d'Ontinyent fora del PP, que proporcionaria una majoria de la dreta, o de La Vall Ens Uneix, que podria fer decantar la balança cap a un govern d'esquerres, convertint-la en l'única de les tres diputacions valencianes que no presidirà el PP.

La mateixa nit electoral la Diputació de València donava aquest diputat de La Vall Ens Uneix, la formació liderada per Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, però el matí de dilluns, sobre la base de les dades oferides pel Ministeri de l'Interior, el diputat anava a parar al PP. Davant aquesta situació Ens Uneix va presentar una reclamació davant la Junta Electoral de Zona d'Ontinyent assenyalant que en les anteriors eleccions es va comptabilitzar de manera correcta l'escrutini i se li va adjudicar el diputat. Posteriorment el Ministeri de l'Interior va rectificar i va retornar el diputat a la formació.

Amb aquest escenari, la distribució de l'ens provincial queda amb una dreta conformada per 13 diputats del PP i 2 de Vox, i una esquerra amb 12 diputats del PSPV i 3 de Compromís, i l'escó de Ens Uneix que decantarà la balança, sent proclius a pactar amb l'esquerra. El nom que ja es posa sobre la taula per a rellevar Toni Gaspar al capdavant de la Diputació de València és el del vicepresident, secretari general provincial del PSPV, i alcalde de Mislata (on ha obtingut una de les majories absolutes socialistes del cinturó roig de València), Carlos Fernández Bielsa.

El còmput decisiu

La LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General) marca una reglamentació específica dels processos electorals en els municipis de menys de 250 habitants i per a les cinc actes de regidor els partits poden presentar d'un a cinc candidats que es voten individualment; en el cas de La Vall Ens Uneix, va presentar els cinc candidats tant a Bufali com a Beniatjar. A Bufali Ens Uneix va guanyar de manera aclaparadora i tindrà els cinc regidors, mentre PP i PSPV que només van presentar un candidat cadascun han quedat fora. A Beniatjar també va presentar cinc candidats, mentre Compromís en va presentar quatre, el PP tres i el PSPV un; ací també va guanyar Ens Uneix, que ha obtingut dos edils, dos també Compromís i un el PSPV, mentre el PP va quedar fora.

No obstant això, la LOREG, en el seu article 205.2 afirma que per a aquests municipis de menys de 250 habitants “el nombre de vots a tindre en compte per cada candidatura s'obté dividint la suma dels vots obtinguts per cadascun dels seus components entre el nombre de candidats que formaven la corresponent llista fins a un màxim de quatre”. I ací és on ha radicat el problema, perquè mentre Ens Uneix -i la Diputació el diumenge a la nit- ha computat els vots dividint el total en cada municipi pels quatre que marca la llei com a màxim, el Ministeri de l'Interior els ha dividits per cinc, el total de la candidatura sense aplicar el límit legal.

Per tot això hi havia una diferència de 33 vots en el còmput de tots dos municipis: el ministeri comptava així 49 vots a Bufali i 76 a Beniatjar, mentre Ens Uneix elevava les xifres per a tindre un menor coeficient a 62 i 96 respectivament, és a dir 13 vots més a Bufali i 20 a Beniatjar. Amb tot això el recompte del còmput global dels 17 municipis del partit judicial d'Ontinyent és de 11.097 vots per al PP (ací no hi ha divergència), mentre que per a Ens Uneix segons el Ministeri de l'Interior baixava als 11.080, i per tant el diputat era per al PP, però aquest mateix partit va al·legar que són 11.113, mantenint així l'escó, que fet i fet ha sigut el resultat definitiu.