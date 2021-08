Les clivelles del sistema de vacunació: Sanitat busca a 80.000 persones a qui no ha pogut citar per SMS

Encara que els percentatges de rebuig de la vacunació són mínims, Sanitat ha intensificat en la recta final d’agost les cites per aconseguir que tota la població vacunable estiga localitzada i s’immunitze. L’objectiu és tancar el mes amb el 70% de la població vacunada i que la totalitat de les persones a vacunar –els majors de 12 anys– tinguen la pauta completa la primera setmana d’octubre.

Per assolir l’objectiu, la conselleria de Sanitat va llançar la setmana passada l’“operació repesca” una mena de segona oportunitat per a les persones que no van acudir a la primera cita, bé per escepticisme, per haver passat la malaltia, per estar de vacances sense haver bloquejat les setmanes a través de l’aplicació o per qualsevol altre motiu. Les dades de Sanitat xifren en 400.000 persones les que no han acudit a la primera cita i a qui ja se’ls ha requerit per SMS que indiquen la disponibilitat per a rebre les dosis, i començaran a ser vacunades aquesta setmana. “Totes les persones que no hagen bloquejat l’agenda a l’agost seran citades aquesta setmana”, va assegurar la consellera. Segons va informar la consellera Ana Barceló en la seua compareixença en el parlament autonòmic, a penes un 1,3% de les persones citades ha rebutjat expressament la vacuna.

Una altra de les bretxes per a arribar a la immunitat de ramat tan anhelada és la dificultat per a localitzar les persones via SMS. Segons les dades de Sanitat, fins a 80.000 persones estan il·localitzables a través d’aquest mitjà. Barceló va informar després de l’actualització de les mesures sanitàries que hi ha prop de 80.000 persones “que no disposen de telèfon mòbil i que el sistema ha detectat que no podem comunicar-nos amb elles per SMS”, per la qual cosa els centres d’Atenció Primària hauran de citar-los a través dels telèfons fixos.

Aquesta setmana els serveis sanitaris preveuen superar el mig milió de vacunes inoculades, atés el reforç pactat amb el Ministeri de Sanitat. En concret, 291.989 dosis (el 58% de les rebudes) es destinaran a persones entre 19 a 12 anys, prop d’un 30% per a segones dosis de les persones entre 20 i 39 anys i les restants aniran destinades als que no es van vacunar en el seu moment.

El gros de vacunes d’aquesta setmana, un total de 404.838 dosis, torna a ser del laboratori Pfizer. A més, s’inocularan 94.100 dosis de Moderna, quasi totes per a la franja d’edat entre 19 i 12 anys. Així mateix, s’administraran 1.367 dosis d’AstraZeneca i 360 monodosis de Janssen.