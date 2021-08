Les contradiccions del Govern amb les avaluacions ambientals: caduquen en els projectes ferroviaris de València, però no en l’ampliació del port

“És important que la licitació marca caducitats en els projectes. Igual que la llei del sector ferroviari i la llei d’avaluació ambiental marquen caducitats, la declaració ambiental marca la caducitat de la declaració d’impacte ambiental, que són quatre anys més dos si es demana una pròrroga. La llei del sector ferroviari també marca una caducitat en els estudis informatius, però també en els projectes constructius, que són cinc anys”.

Així es va pronunciar fa poc la presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), María Luisa Domínguez, per explicar que els projectes de l’estació central subterrània de València i del túnel passant s’encarregaran de manera conjunta pel fet d’estar vinculats, precisament amb l’objectiu d’evitar que tant els projectes amb les declaracions d’impacte ambiental caduquen.

De fet, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (fins al canvi de Govern de Foment) va encarregar el 2017 una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per al túnel passant de València, infraestructura que forma part del Parc Central, amb diferents fases com el jardí que dona a Russafa ja executades. El motiu al·legat llavors va ser la caducitat de la DIA anterior, tramitada l’any 2008.

En el cas de la polèmica ampliació nord del port de València, no obstant això, sembla que el criteri de la caducitat no és vàlid. De fet, l’Autoritat Portuària de València (APV) pretén portar avant la infraestructura amb una DIA de l’any 2007 basada en un projecte que ha experimentat modificacions importants, com per exemple el canvi d’ubicació de la terminal de creuers (qüestionat per la Intervenció, per l’Advocacia de l’Estat i investigat pel Tribunal de Comptes) projectada en les antigues drassanes d’Unión Naval, al costat del barri de Natzaret, o el canvi de disposició dels molls, que a més d’augmentar la superfície, agreujaran l’impacte paisatgístic des de les platges del nord.

Segons l’informe jurídic de caràcter merament informatiu dut a terme pel cap de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, també conseller de l’APV en el moment de redactar-lo, la DIA del 2007, és a dir, de fa 14 anys, continua vigent ja que les obres dels dics van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la publicació d’aquesta.

Un informe jurídic alternatiu de la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per entitats veïnals i ecologistes, afirma que la DIA de l’any 2007 per a l’ampliació nord del port de València va perdre la vigència al desembre del 2019 i no pot emparar de cap manera les noves obres que l’autoritat portuària afirma voler executar pròximament.

Segons la normativa que regula les avaluacions ambientals (llei 21/2013) en què es basa aquest informe, les declaracions d’impacte ambiental publicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei (2013) perdran la vigència i cessaran en la producció dels efectes que els són propis si no s’haguera començat l’execució dels projectes o les activitats en el termini màxim de sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta norma. En aquests casos, el promotor haurà d’iniciar novament el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte.

La Comissió Ciutat-Port, juntament amb partits com Podem, Esquerra Unida i Compromís, ha anunciat que emprendrà accions legals si no es fa una altra DIA per a avaluar les modificacions que inclou el nou projecte d’ampliació.