Les empremtes del PP en la campanya bruta contra l’esquerra

Com més dades oficials van coneixent-se de les campanyes electorals del 28A i el 20N del 2019, més s’acredita la relació entre el Partit Popular de Pablo Casado i els autors i instigadors de la guerra bruta contra l’esquerra en aqueixos comicis. I a més, amb quantitats de diners importants pel mig. En el centre de la guerra bruta, que el PP continua negant, el consultor polític valencià Josep Lanuza. Ell va ser qui va comprar en les xarxes socials els anuncis per a desmobilitzar el vot a PSOE i Podem abans del 20N; és l’administrador de la societat Publyck Worldwide, que va facturar al PP 411.400 euros en les primeres generals de l’any passat i és empleat d’Aleix Sanmartín, assessor personal de Pablo Casado per a tots dos comicis.

El PP ha reconegut que Sanmartín va ser un dels ideòlegs de les campanyes en què Casado va ser candidat, però sempre ha negat que Lanuza treballara per a la del 20N, tot i que el seu cap seguia a sou dels conservadors. Sanmartín, a més, va ser també l’ideòleg de la campanya que va portar Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidència de la Junta d’Andalusia. Del Govern andalús apareix un nou personatge no menys important en aquesta trama contra l’esquerra. Es tracta del director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, que era el propietari de l’empresa Publyck Worldwide fins al 15 d’abril de 2019, quan ja havia començat la campanya electoral i després d’haver passat més d’un mes del seu nomenament com a alt càrrec. Pertíñez i el seu soci van vendre la mercantil, que pocs dies després va ingressar més de 400.000 euros del PP a Lanuza, empleat d’Aleix Sanmartín.

Pertíñez va negar a elDiario.es que coneguera els compradors de la seua empresa i va atribuir l’operació al seu soci. Però elDiario.es ha pogut confirmar que Sanmartín i Pertíñez es coneixen dels seus anys com a estudiants en la Universitat de Granada. Allí, Sanmartín i Pertíñez van ser rivals polítics i van compartir reunions en les juntes de centre. El primer, capitanejant l’associació d’estudiants Politeia, de tendència progressista, i el segon, en l’Asociación Granadina Universitaria Albatros (AGUA), coneguda per ser el braç universitari de les Noves Generacions del PP. Un membre d’AGUA i mà dreta de Pertíñez en AGUA, l’ara diputat del PP en la Junta ‘Jota’ Carmona, va ser qui va obrir la porta a Sanmartín en l’equip de campanya de Juan Manuel Moreno Bonilla.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat de Granada va ser de les primeres a impartir exclusivament aquestes matèries a Espanya, concretament el 1988. En els anys 90 i la primera dècada del 2000 es va convertir en planter de polítics, assessors i caps de campanya dels partits polítics. Sobretot va assortir el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Altres, van passar a engrossir les files dels populars, a Andalusia i en la resta d’Espanya.

Un exemple de llibre és Sanmartín, que va començar a assessorar els socialistes de Còrdova. D’ací va passar a ajudar en la campanya de reelecció a la presidència del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero el 2008 i d’allí va passar a assessorar l’exministre cordovés Miguel Ángel Moratinos en el Ministeri d’Afers Exteriors, que va ser qui el va reclamar en un primer moment.

Pertíñez, per part seua, ha treballat durant anys com a professor, encara que ha fet treballs d’assessoria política com a autònom. La victòria de Moreno Bonilla ha sigut el seu trampolí a la primera línia política. Des de la gerència del Centro de Estudios Andaluces ha impulsat el que es coneix ara com el CIS andalús. Amb diners públics fa enquestes polítiques per a l’Administració, un graner interminable d’informació per al seu nou cap, la mà dreta del president, el conseller de Presidència, Elías Bendodo.

En la campanya electoral en què van aconseguir del PP un contracte de 411.400 euros, Sanmartín i Lanuza també es van reunir amb els responsables de campanya del PSOE valencià per a les eleccions del 28A en què Ximo Puig va ser reelegit president de la Generalitat. Les tàctiques de desmobilització del vot que es van usar per a ajudar el PP el 20N les van oferir als socialistes valencians, com va contar aquest diari al novembre del passat any.

Una altra de les potes d’aquesta xarxa que va afavorir la campanya bruta va ser Javier Ager, militant de Noves Generacions i gestor de les xarxes socials del partit a Múrcia. Ager manejava huit de les pàgines que fingien estar promogudes per simpatitzants d’altres partits per criticar-los des de dins. Va muntar des d’una pàgina, que va nomenar ‘La Naranja’ que anomenava “penell” Albert Rivera i ressaltava la seua relació amb Vox o amb “els franquistes”, fins una altra que va anomenar ‘Recuperar el PSOE’ i publicava notícies crítiques amb els càrrecs socialistes. Per a aquests anuncis en les xarxes socials va invertir 17.000 euros sent estudiant universitari.

El Tribunal de Comptes està a l’espera que Lanuza, administrador de Publyck Worldwide, li lliure el contracte i la factura que va fer al PP per a les eleccions del 28A. En un primer moment, la societat no ha lliurat la documentació requerida. Lanuza va explicar a elDiario.es que es tractava de despeses per a un centre d’atenció telefònica per a fer enquestes diàries. Aquests conceptes, segons la Llei electoral, no són subvencionables amb fons públics. En cas de no rebre la documentació, la Fiscalia del Tribunal de Comptes podria emprendre accions per esbrinar tota la informació relativa a aquests contractes.