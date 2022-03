Les Trobades 2022 reivindicaran una escola “on caben tots” i que “ensenye a somiar”

Escola Valenciana ha celebrat aquest dimarts 22 de març l’acte de presentació de les Trobades 2022 amb el lema «L’Escola que ens fa lliures», que arrancaran aquest divendres 25 de març a Crevillent (el Baix Vinalopó).

A l’acte, celebrat a l’Aula Magna del centre La Nau de la Universitat de València, han participat la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la UV, Isabel Vázquet; la presidenta de la CAPPEPV, Laura Font; la vicepresidenta d’Escola Valenciana, Elionor Ortolà; i la il·lustradora Paulapé.

Amb les Trobades 2022, Escola Valenciana reivindica “la llibertat d’una escola diversa, feminista i coeducadora, arrelada, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica, compromesa, sostenible, universalista i solidària. En definitiva, una escola lliure”.

En el centenari del naixement de Fuster, l’entitat cívica continuarà “treballant perquè s’eduque en llibertat a totes i tots els xiquets i xiquetes del nostre país”. Ja que, com deia el mateix Fuster, “si tens un fill, ensenya’l a ser lliure. Encara que siga a costa teua. En realitat, haurà de ser a costa teua”. La llibertat d’una “escola que eduque ciutadanes i ciutadans que tinguen la capacitat d’actuar en la societat.”, segons la presidenta de la CAPPEPV, Laura Font. Que també ha tingut paraules de solidaritat cap al poble ucraïnès, uns fets que “ens ha de fer reflexionar sobre la importància del respecte, de la solidaritat, de l’estima als altres… de la necessitat de cuidar la nostra casa, la terra…”.

Escola Valenciana també reivindica que “llibertat és poder parlar, aprendre i treballar en valencià. Llibertat és compartir, consultar, estimar… I viure. En valencià”. I, per això mateix, l’entitat insisteix que “el valencià ha de ser un dels pilars fonamentals del nostre sistema educatiu i tots els centres educatius han d’estar en condicions d’oferir una càrrega lectiva superior o igual al 50% en valencià”, l’eix de les demandes d’Escola Valenciana des de ja fa més de 30 anys, segons Font. No obstant això, Font també ha destacat que “Ara per ara, ni tan sols el criteri de continuïtat pel que fa al pas de Primària a Secundària s’ha respectat en la majoria dels casos”.

A més, Escola Valenciana ha insistit que els programes experimentals han d’estar subjectes a garantir l’adquisició del valencià i a “promoure la immersió lingüística que és la millor llavor per avançar en el plurilingüisme, tant als centres d’Infantil i Primària, com també a Secundària”.

La presentació ha conclòs amb l’actuació del CEIP 9 d’octubre d’Alcàsser, que ha interpretat la cançó de les Trobades 2022 “Per fer-nos lliures”. Aquesta cançó, composta per a celebrar el 50 aniversari centre i és una peça d’Estel Navarro, mestra del mateix centre i cantant del grup valencià Candela Roots, amb Edu Altarriba, músic reconegut a l’escena reggae valenciana.

Han acudit a l’acte el secretari autonòmic de Participació i Transparència, en representació de la consellera, Antoni Llorente Ferreres; el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miguel Soler Gracia; la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació GVA, delegació del conseller, Reis Gallego Perales; el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano; l’adjunta primera del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Concepción Bru Ronda; la vicedegana de Pràctiques i Participació de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, Marta Talavera Ortega; el tècnic de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, Toni Torregrossa; el director del Servei de Llengües de la UV, Rafael Castelló; el cap tècnic del Servei de Política Lingüística de la UV, Alfons Esteve; la diputada del Grup Parlamentari Compromís, Nathalie Torres i Garcia; la diputada del Grup Parlamentari d’Unides Podem i representant d’Esquerra Unida, Estefania Blanes; l’alcalde d’Agres, Rafael Sanjuan Fernandez; la regidora d’Educació d’Agres, Maria Garcia Pascual.

També han acudit en representació d’entitats i sindicats el secretari de Cultura i Política Lingüística de les CCOOPV, Santi Mateu; la portaveu d’Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona; el vocal d’Amics de la Bressola al País Valencià, Jordi Mata; la secretària general Els Verds, Pura Peris; la representant d’El Micalet, Maria Josep Martínez; les representants de FECOOPV, Xelo Valls Gregori, Cristina Sanchez Rivas i Rafael Martinez Torres; les representants de l’STEPV-Intersindical Valenciana, Marc Candela i Imma Coret; la presidenta d’ACPV, Anna Oliver i Borràs; el vicesecretari d’ACPV, Tomàs Llopis; la representant de Decidim, Consol Barberà; el president d’ACICOM, Jose Ignacio Pastor Pérez; el de la Fundació FULL, Jesús Figuerola; la directora de la Fundació FULL, Teresa Val; i el president de la FOLC, Vicent Maurí.

'L’Escola que ens fa lliures'

La imatge de les Trobades 2022 ha estat encarregada a la il·lustradora valenciana Paula Pérez de Lanuza, més coneguda com a Paulapé, una “filla de les Trobades i un exemple del fet que l’educació valenciana prepara per a una vida de creativitat i llibertat”.

Aquesta imatge, segons Paulapé “mostra l’escola com un espai educatiu divers i inclusiu, on caben moltes activitats diferents, on es fomenta l’esperit crític, la col·laboració, la curiositat, el joc, les cures. Un espai on cabem totes, independentment de les diferents interseccions identitàries”.

Paulapé destaca que ha volgut “representar un seguit d’escenes que representen tots aquests valors a través de petites grans accions i gestos quotidians: una abraçada de retrobament, la vergonyeta d’agafar-se la mà per primera vegada, o els debats més encesos sobre com frenar el canvi climàtic”.

Aquesta il·lustració utilitza escenes “que funcionen tant com a conjunt com per separat”. A la imatge s’usa una gamma cromàtica “alegre i viva i amb una paleta reduïda que transmet un missatge en positiu, amb l’esperança de qui sap que allò que transmet cada dia canvia el món”.

A més, Paulapé ha destacat que “fer aquesta imatge era alhora un repte i un regal. Qui m’hauria dit a mi, que m’he criat en una d’estes escoles i en les Trobades (primer com a xiqueta, més tard com a voluntària), que de gran les meues il·lustracions inundarien les comarques i les escoles”.

Les Trobades 2022 arranquen aquest diumenge 27 de març a Rafelbunyol (l’Horta Nord). L’1 d’abril tindrà lloc la Trobada de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí a Sant Vicent del Raspeig i la Trobada de Crevillent (el Baix Vinalopó i el Baix Segura). El 3 d’abril tindrà lloc la Trobada Infantil i Primària de l’Alacantí a Mutxamel i les Trobades a El Pinós (les Valls del Vinalopó) i Alfarb (la Ribera). El 9 d’abril celebrarem la trobada de Benigànim (la Vall d’Albaida) i el 10 d’abril tindrà lloc la trobada de València al barri de Campanar. El 30 d’abril tindrà lloc la Trobada d’Almassora (la Plana Alta).

El 6 de maig tindrà lloc la Trobada virtual de l’Alt Palància. El 7 de maig tindran lloc les Trobades a Canet d’en Berenguer (el Camp de Morvedre) i Quart de Poblet (l’Horta Sud). El 8 de maig, a Almenara (la Plana Baixa). El dia 17 de maig les Trobades visitaran La Llosa de Ranes (la Costera) i Casinos (el Camp de Túria). Les Trobades de Parcent (la Marina Alta), Miramar (la Safor-Valldigna), Agres (l’Alcoià i el Comtat) i Cinctorres (els Ports) se celebraran el dia 21 de maig i l’última Trobada tindrà lloc el 28 de maig a Callosa d’En Sarrià (la Marina Baixa).

'Amb el valencià, fem pinya'

L’editorial Bromera i Escola Valenciana col·laboraran aquestes Trobades 2022 amb la campanya “Amb el valencià, fem pinya”, que promourà l’ús de la llengua amb accions a les xarxes socials i a moltes de les Trobades d’Escola Valenciana. Totes les persones que hi participen i difonguen aquesta campanya podran guanyar un Lot de productes de Bromera i Escola Valenciana.