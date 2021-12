Les UCI valencianes estan al 75% d’ocupació i el 38% dels pacients en vigilància intensiva tenen COVID

La sisena onada de la pandèmia continua obrint-se pas a la Comunitat Valenciana, que ja ha superat les 8.000 morts per coronavirus . Amb una incidència acumulada disparada –més de 500 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies en el territori valencià–, les hospitalitzacions estan incrementant-se i, per consegüent, també l’ocupació de les UCI, que estan a quasi el 75%.

Tal com ha confirmat la Conselleria de Sanitat, els hospitals valencians compten actualment amb 512 llits habilitats en vigilància intensiva, una xifra que es pot ampliar en cas de necessitat fins a les 800 places. D’aquestes 512 places, en queden lliures 123, cosa que es tradueix en una ocupació del 74,61%.

És a dir, hui dia hi ha 389 pacients en UCI, dels quals, segons les dades del Ministeri de Sanitat, 150 són malalts de coronavirus. D’aquesta manera, els infectats amb el SARS-CoV-2 suposen un 38% de totes les persones que en aquests moments estan en vigilància intensiva, ocupen un 30% dels llits habilitats actualment i aproximadament el 19% del total de les 800 places.

L’augment de contagis també està afectant l’atenció primària. Tal com apunten des de la Societat de Medicina Familiar, l’augment de la incidència acumulada té una repercussió directa en els centres de salut, i els professionals han de fer de mitjana entre mitja hora i una hora extra diària per donar resposta a les necessitats de proves i rastreig, un problema que es veurà agreujat amb l’arribada de les vacances de Nadal i pel fet que part del personal es destina aquests dies a la vacunació en centres escolars i a la campanya de la grip.

Actualització de dades

La Comunitat Valenciana ha registrat dijous 3.911 nous contagis per coronavirus –927 més que la jornada passada– i ha altres sis morts més (han mort ja 8.019 persones a causa del virus) mentre que la pressió hospitalària segueix en augment, tant en persones ingressades com en UCI ocupades –hi ha 722 pacients COVID ingressats als hospitals valencians.

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, la xifra total de positius se situa ja en 563.856 persones i s’han registrat 1.587 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el nombre de valencians que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia ascendeix a 540.579.

Segons les dades registrades, en aquests moments hi ha 26.699 casos actius, cosa que suposa un 4,64% del total de positius, i no s’han notificat brots de deu casos o més.

Pel que respecta al procés de vacunació, durant la jornada d'aquest dijous, Conselleria ha administrat 21.418 dosi de la vacuna enfront de la COVID-19 als alumnes de 9 a 11 anys de 285 centres educatius valencians. Fins al moment, Sanitat ja ha administrat 31.434 dosi de la vacuna pediàtrica enfront del coronavirus.