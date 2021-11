La llarga negociació no altera el calendari: les Corts Valencianes mantenen el 22 de desembre per a aprovar els pressupostos

El conflicte per a l’aprovació de l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana no alterarà la seua data d’aprovació en el parlament autonòmic. Malgrat que l’executiu haja retardat tres dies el termini previst per a presentar el projecte de llei a les Corts Valencianes, que es farà dimecres, els grups que conformen el Govern del Pacte del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem– han reestructurat el calendari parlamentari perquè les sessions plenàries se celebren abans de Nadal.

Encara que el període de sessions pot allargar-se fins al 31 de desembre sense necessitat que els comptes públics es prorroguen, la majoria parlamentària ha optat per reduir la setmana vinent el ple a un dia i limitar-lo a la tramitació de mocions presentades per l’oposició, sense sessió de control a l’executiu. La Junta de Portaveus celebrada dimarts ha acordat les modificacions perquè els pressupostos s’aproven en les dates que estaven previstes a l’inici del curs polític.

Així doncs, a partir de dilluns 8 de novembre compareixeran els consellers per explicar les principals línies pressupostàries de cada departament. La primera a fer-ho serà la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, seguida del vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca.

Les esmenes a la totalitat als pressupostos es podran presentar fins al dia 10 i es publicaran l’endemà passat en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. El dia 1 de desembre es reunirà la mesa de la Comissió de Pressupostos per designar l’ordenació d’esmenes, un informe que es publicarà a partir del divendres 10. Entre el dilluns 13 i el dimecres 14 del mateix mes es convocarà aquesta comissió per debatre el projecte de llei, després de la qual cosa es publicarà en el Butlletí de les Corts per fascicles a partir del divendres 17. Seguidament, el ple de debat d’esmenes a la totalitat està fixat per al divendres 19, amb el termini obert fins a final de mes per a presentar esmenes parcials. Per acabar, el ple de debat del dictamen de la Comissió de Pressupostos està programat per al dilluns 20, el dimarts 21 i el dimecres 22 de desembre.

En el cas de la llei de mesures fiscals, també anomenada llei d’acompanyament als pressupostos, es presentarà com a projecte del Consell dimecres 3 de novembre. El projecte seguirà el mateix camí que la llei de pressupostos i s’aprovarà el dia 20 de desembre.

Els partits del Pacte del Botànic han defensat el calendari ajustat, perquè ho consideren l’única via per a aprovar els comptes en el mateix format que anys anteriors. Tant el responsable d’Hisenda del Consell, Vicent Soler, com el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, aplaudeixen exercici rere exercici que la coalició progressista traga els comptes “dins del termini i en la forma escaient”. De moment, la disputa en les negociacions prèvies, que la setmana passada es va magnificar fins al punt de sorgir amenaces de pròrroga, amenaça els terminis.