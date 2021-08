Un mapa per a recuperar a les compositores ignorades en la història

El cànon masculí ha sigut el dominant en els currículums acadèmics en totes les etapes educatives i en els diferents continguts. Ciències, literatura, arts plàstiques o música són camps que han sigut profundament masculinitzats des de l’acadèmia. Per trencar la dinàmica monolítica i avançar cap a un model educatiu inclusiu, que tinga en compte les aportacions d’homes i dones al saber, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport del Govern Valencià ha posat en marxa el programa Women Legacy, una iniciativa Erasmus + que recupera referents del passat i treballa per visibilitzar i impulsar les que estan en actiu.

El projecte va començar a teixir-se l’any passat de la mà de la investigadora Ana López Navajas i ja ha començat a fer fruit. Entre aquest, un mapa musical per a visibilitzar el treball de centenars de compositores internacionals. La professora i doctoranda en humanitats, arts i educació Sakira Ventura (Sagunt, 1993) ha recopilat informació en un mapa interactiu en què ha allotjat prop de 500 dones que van desenvolupar la seua carrera musical des del segle IX fins a l’any 2005.

L’“antologia cartogràfica” té com a finalitat “visibilitzar les dones creadores de música i posar en valor la seua obra” i es pot consultar en el web de la docent, Svmusicology.com, on ve acompanyada d’una llista de reproducció en la plataforma Spotify. El mapa va nàixer durant els primers mesos de confinament amb un centenar de dones i s’ha anat ampliant fins a mig miler. “La història de la música és protagonitzada per homes i relatada per homes, llavors és normal que les dones no hi apareguen. El que passa és que, quan comences a buscar, a indagar i a investigar, t’adones que sempre hi ha hagut dones. El que passa és que no els ha interessat que en sabérem res” va explicar la docent en una entrevista a l’Agència EFE.

El treball de Ventura abasta des de Kassia, compositora nascuda a Constantinoble al voltant del 810, fins a Alicia Morote, autora de la banda sonora de Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, 2019). Entre les valencianes, recull els treballs de Matilde Salvador (compositora i pintora valenciana), Consuelo Colomer (concertista de piano) i Maria Teresa Oller (compositora i folklorista).

El projecte “El llegat de les dones”, impulsa la formació d’alumnat i professorat des de diferents eixos. Entre aquests, es treballa en la creació d’un repositori web, en accés obert, d’obres musicals d’autoria femenina en tots els gèneres actuals i clàssics, de tota la història i en tots els formats (audiovisuals, partitures, àudios, arranjaments instrumentals per a l’aula...), completes o en fragments. De la mateixa manera, es planteja crear un catàleg web d’obres literàries escrites per escriptores europees, en tots els gèneres (narrativa, poesia, teatre, carta, assaig i articles periodístics), de tota la història i de temàtica variada i que resulten útils per a matèries com ara llengua i literatura, filosofia o història.