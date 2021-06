Màscara, vacunació i prudència: la recepta del Govern valencià per a frenar l’augment de contagis entre els joves

El Govern valencià està preocupat per l’increment de contagis de coronavirus en les últimes jornades, com ha reconegut aquest dimarts mateix el president Ximo Puig: “Hem detectat un repunt significatiu en la circulació del virus”, una afecció que està encruelint-se principalment amb els joves. Les causes, més mobilitat, un augment de les reunions socials i en el nombre de participants i la reducció de la utilització de les màscares a l’aire lliure, circumstàncies que han coincidit amb el final del curs acadèmic per a aproximadament un milió d’estudiants valencians, l’arribada de l’estiu i l’acceleració en el procés de vacunació.

El cap del Consell ha recordat que la pandèmia no ha acabat, i les dades així ho confirmen, amb un increment considerable dels positius detectats i una incidència acumulada que pràcticament s’ha doblat en cinc dies –ha passat de poc més de 43 a superar els 83 casos per cada 100.000 habitants–. No obstant això, l’avanç de la vacunació (2,5 milions de valencians vacunats i 1,6 milions amb la pauta completa) ha provocat un canvi en el perfil dels contagiats, ja que el risc s’ha traslladat als menors de 40 anys.

Segons les dades facilitades aquest dimarts mateix pel Ministeri de Sanitat (la Comunitat Valenciana va reportar 618 casos nous en 24 hores), la incidència acumulada (IA) està disparant-se entre els col·lectius més joves, que encara no s’han vacunat. Així doncs, entre 12 i 19 anys, la taxa de contagi és més del doble de la mitjana valenciana (198,10), mentre que entre els que tenen entre 20 i 29 anys, la IA arriba a 244,32 contagis. Precisament, hi ha una vintena de pacients COVID hospitalitzats amb aquestes característiques a la Comunitat Valenciana i un jove de 18 anys, contagiat en el macrobrot de les Balears, està en l’UCI de l’Hospital General d’Elx.

En el grup d’edat següent, la vacunació del qual s’avançarà i està previst que comence dilluns que ve, de 30 a 39 anys, l’afecció cau en picat i es queda en 98,50, i continua reduint-se entre els grups d’edat successius, que estan per davall dels 83,54 casos de la mitjana en el territori valencià.

Per això, ha fet una crida a la prudència, recordant que és necessària la ventilació freqüent de bars, comerços i restaurants i recomanant la utilització de la màscara a l’aire lliure, encara que no siga obligatori, excepte a la platja i en espais naturals. “Pensem que és bo que es continue utilitzant la màscara”, ha dit el president valencià dimarts, que ha recordat que encara no s’ha vençut la pandèmia i que els joves van “ser clau” per eixir de la situació tan complicada que es va viure fa uns mesos. “Vau salvar els vostres avis i ara teniu el deure de preocupar-vos per vosaltres i pels vostres pares”, que en la majoria dels casos, ha insistit, no tenen la pauta completa, ha indicat.

Ximo Puig ha remarcat que no hi ha tensió hospitalària, malgrat l’avanç de la variant Delta, que preocupa, però ha demanat molta prudència i cautela, malgrat “les ànsies i l’ambició de normalitat” alhora que advertia que confiar-se seria “irresponsable, insensat i egoista” davant l’“amenaça real” de la COVID-19.